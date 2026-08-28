Dit zijn de gasten en onderwerpen in het programma Brunchroom

GRONINGEN 1 – Morgen, zaterdag, kunt u bij Groningen 1 weer luisteren naar het programma Brunchroom.
Vanaf 11.00 uur kunt u zaterdag twee uur luisteren naar het programma Brunchroom. Naast de vaste items zoals de krantenkoppen, de activiteitenagenda en de geschiedenis van 29 augustus spreken we met:
- Rolinka Struik. Zij is op zoek naar de brieven die zijn geschreven tussen haar oma Jurriene Elzinga en de familie van Philippe (P.H.) Rolin. Philippe is omgekomen bij de bevrijding van Veele. De brieven zijn door haar oma aan Garreld Garrelds gegeven ter gelegenheid van de herdenking in Veele in 2010. De brieven raakten uit beeld na het overlijden van haar oma in 2011. Zij wil graag in contact komen met haar achterneef Garreld Garrelds uit Winschoten.
- Zondag 30 augustus spelen de Burchtspelers, onder regie van Mieke de Wit “De Koning te rijk” op het terrein van de Burcht in Wedde. wij spreken met Mieke de Wit over dit spektakel.
- Bluesprogramma kunnen opzetten die de naam van het festival waardig is. De Stichting Blues in Pekel organiseert het jaarlijkse LATE SUMMER BLUES/ROCK FESTIVA op zaterdag 29 augustus a.s. bij Siep&Co in Oude Pekela. Blues in Pekel heeft ook dit jaar weer een aantrekkelijk. Johan Bugel, voorzitter van Stichting “Blues in Pekel” gaat ons vertellen wat we mogen verwachten.
Presentator: Geert Smit, techniek: Jan de Vries