Drie vispassages bij Veelerveen moeten leefgebied voor vissen vergroten

VEELERVEEN – Waterschap Hunze en Aa’s gaat in de omgeving van Veelerveen drie vispassages aanleggen. Met de maatregelen wordt extra leefgebied toegankelijk gemaakt voor onder meer de paling en de driedoornige stekelbaars.
De drie vispassages komen in het afwateringsgebied Buiskooldiep en een daarop aansluitende watergang. Door de aanleg van de passages moeten vissen zich gemakkelijker door het gebied kunnen verplaatsen en krijgen zij toegang tot extra gebieden om te paaien en op te groeien.
Bijdrage aan Kaderrichtlijn Water
De aanleg van de vispassages maakt onderdeel uit van de maatregelen die nodig zijn om te voldoen aan de doelen van de Kaderrichtlijn Water (KRW). Vis vormt daarbij een belangrijke graadmeter voor de kwaliteit en ecologische toestand van het water.
In het kader van de visie vismigratie ‘Van Wad tot Aa’ liet Waterschap Hunze en Aa’s onderzoek doen naar de mogelijkheden om extra paai- en opgroeigebieden voor de paling en driedoornige stekelbaars in Noordoost-Groningen bereikbaar te maken. Uit dat onderzoek bleek dat de locaties in de omgeving van Veelerveen geschikt zijn voor aanvullende maatregelen.
Met het project wil het waterschap een bijdrage leveren aan de KRW-doelen in het gebied en tegelijkertijd de mogelijkheden voor vismigratie verbeteren.
Werkzaamheden
Voor de aanleg van de vispassages is geen grond nodig, maar voor de uitvoering van de werkzaamheden moet wel gebruik worden gemaakt van omliggende terreinen. Daarover is Waterschap Hunze en Aa’s in gesprek geweest met de grondeigenaren. Aannemersbedrijf Oosterhuis gaat de werkzaamheden uitvoeren.
Foto’s: Catharina Glazenburg