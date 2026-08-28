Fatbiker gewond na aanrijding met geparkeerde auto in Wildervank

WILDERVANK – Aan de Sporttereinstraat in Wildervank is donderdagavond een fatbiker gewond geraakt.
Door nog onbekende oorzaak botste de bestuurder van een fatbike tegen een geparkeerde auto. Hij kwam vervolgens ten val. Buurtbewoners verleenden eerste hulp tot de hulpverleners de zorg overnamen.
Omdat de melding voor de meldkamer dusdanig ernstig werd gemeld werden twee ambulances ter plaatse gestuurd. De fatbiker is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie maakte een rapportage van het ongeval.
Bron: Dennie Gaasendam, DG-Fotografie