KNMI geeft Code Geel af: Zware onweersbuien trekken vanmiddag over Westerwolde

TER APEL / REGIO – Het KNMI heeft voor vrijdagmiddag en het begin van de avond Code Geel afgegeven voor de provincie Groningen. In de regio Westerwolde, en specifiek rond Ter Apel, kan het rond 17.00 uur behoorlijk gaan spoken.
Volgens de meteorologen trekken er vanaf halverwege de middag stevige onweersbuien van het zuidwesten naar het noordoosten over het land. Tegen het einde van de middag bereiken de zwaarste buiencellen Zuidoost-Groningen, met name het gebied rond Ter Apel.
Kans op hagel, windstoten en wateroverlast
Bij de buien is kans op intensieve neerslag, waarbij er in korte tijd 20 tot 40 millimeter regen kan vallen. Dit kan plaatselijk leiden tot wateroverlast en ondergelopen straten. Daarnaast waarschuwt het KNMI voor lokaal hagel en windstoten tussen de 60 en 75 kilometer per uur.
Hinder in de avondspits
Door de felle neerslag kan het zicht op de weg tijdelijk slecht zijn en is er een verhoogd risico op aquaplaning. Weggebruikers in de regio die tijdens de avondspits de weg op gaan, wordt geadviseerd de weersverwachting goed te volgen en de snelheid aan te passen.
Het advies is om loszittende spullen rond het huis tijdig vast te zetten of binnen te halen. Rond het begin van de avond trekken de zwaarste buien via de Duitse grens de regio weer uit.