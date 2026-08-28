DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).

Emsland/Grafschaft Bentheim

De politie-inspectie Emsland/Grafschaft Bentheim heeft de afgelopen weken extra controles uitgevoerd, met name op tweewielers en elektrische voertuigen. Naast de zogenaamde fatbikes lag de focus met name op krachtige offroad-e-bikes, gemanipuleerde of technisch aangepaste e-scooters en bromfietsen. De reactie van het publiek was overweldigend positief. Tijdens de controles spraken verschillende burgers de agenten aan en waren ze blij met de focus op handhaving. Tijdens een controle op 27 augustus stelden agenten in totaal vier strafbare feiten en twaalf verkeersovertredingen vast.

Een klassieke e-bike wordt over het algemeen als een fiets beschouwd als de motor alleen trapondersteuning biedt en deze ondersteuning stopt bij 25 km/u. Voertuigen die zelfstandig kunnen accelereren of aanzienlijk hogere snelheden kunnen bereiken, daarentegen, kunnen wettelijk als motorvoertuig worden geclassificeerd. In deze gevallen kunnen, afhankelijk van het specifieke type voertuig, een kentekenbewijs of gebruiksvergunning, een verzekering en een bijbehorend rijbewijs vereist zijn. Snelheden tot wel 100 km/u. Twee controles op 20 augustus tonen aan hoe serieus de politie deze ontwikkeling neemt.

Tijdens een andere actie in Schüttorf werd in de nacht van 19 op 20 augustus een 16-jarige jongen aangetroffen op een krachtige offroad-e-bike. Uit eerste bevindingen bleek dat het voertuig niet verzekerd was. De tiener beschikte ook niet over het vereiste rijbewijs. Een eerste controle ter plaatse wees uit dat de snelheid ongeveer 100 km/u bedroeg. Het voertuig werd in beslag genomen en onderworpen aan een nader technisch onderzoek.

Diezelfde nacht werd ook een 17-jarige jongen op een aangepaste e-scooter aangehouden. Het voertuig was niet verzekerd. Een eerste controle wees uit dat de snelheid mogelijk meer dan 50 km/u bedroeg. Bovendien werden technische aanpassingen geconstateerd. Ook de e-scooter werd in beslag genomen.

Neulehe

Bij een ongeval op de B401, ter hoogte van de gemeente Lehe, is gistermiddag rond half twee een persoon gewond geraakt. Een 80 jarige bestuurder van een zwarte Mercedes E klasse belandde door onbekende oorzaak met zijn voertuig op de linker weghelft en botste daar tegen een vrachtwagen van het merk MAN, bestuurd door een 28 jarige chauffeur. Deze raakte bij het ongeval gewond. Beide voertuigen moesten worden afgesleept. De totale schade wordt op 15.000 euro geschat.

Meppen

Gisteravond rond half zeven is in een werkplaats aan de Brüsseler Straße in Meppen een accu in brand geraakt. Daarbij raakte een 51 jarige medewerker zwaargewond. Het vuur werd door de brandweer van Meppen en Schöninghsdorf geblust. Er wordt onderzoek naar de oorzaak van de brand gedaan. Over de hoogte van de schade is niets bekend.

Gisteren is tussen 04.00 en 17.31 uur bij een restaurant aan de Hasestraße in Meppen ingebroken. Het pand werd doorzocht. De daders gingen er met geld en meerdere elektrische apparaten vandoor. De politie verzoekt getuigen contact op te nemen via 05931/9490.

Heede

Tussen woensdag 20.00 en donderdag 08.53 uur is bij een winkel aan de Hauptstraße in Heede ingebroken. Er werd niets gestolen. Waarom de daders de zaak binnen gingen is niet duidelijk. De politie verzoekt getuigen contact op te nemen via 04961 9260.

Werpeloh

Gisteravond is om 23.35 uur aan de Hauptstraße in Werpeloh een snackautomaat vernield. De schade bedraagt 1.500 euro. De politie doet onderzoek en verzoekt getuigen contact op te nemen via 05952/93450.