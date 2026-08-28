Lithiumaccu veroorzaakt brand in schuurtje Winschoten

WINSCHOTEN – Woensdagavond werd brandweer Winschoten rond 19.47 uur gealarmeerd voor een brand in een bijgebouw aan de Beukenlaan in Winschoten.
Volgens de bewoner ontstond de brand tijdens het opladen van een lithiumaccu. De accu zou zijn ontploft en vervolgens in brand zijn gevlogen.
Het vuur was snel onder controle. Daarna heeft de brandweer de schuur nageblust en gecontroleerd op eventuele brandhaarden. Bij de brand kwam veel rook vrij. In de omliggende wijk was een sterke geur van verbrand kunststof waarneembaar.