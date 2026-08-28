Nieuw hoofdstuk voor ISK Westermarke: feestelijke opening nieuw schoolgebouw

TER APEL – Na een voorbereiding van ruim vier jaar is het eindelijk zover: het nieuwe schoolgebouw van ISK Westermarke wordt op vrijdag 4 september 2026 feestelijk geopend. Waar in 2022 de eerste plannen voor nieuwbouw werden gemaakt, staat nu aan de Westerstraat een modern schoolgebouw dat klaar is voor de toekomst.
Al generaties lang wordt op deze plek geleerd, gelachen en gebouwd aan dromen. Met de komst van het nieuwe gebouw begint voor ISK Westermarke een nieuw hoofdstuk. Een bijzondere stap voor een school waar leerlingen uit verschillende delen van de wereld werken aan de Nederlandse taal, hun ontwikkeling en hun toekomst in Nederland.
“Dit gebouw is veel meer dan alleen een school,” aldus de directie. “Het is een plek waar leerlingen zich welkom mogen voelen, nieuwe kansen krijgen en zich voorbereiden op hun toekomst. We zijn ontzettend trots op wat hier is ontstaan.”
Tijdens de middag is er gelegenheid om het nieuwe gebouw en de moderne lesruimtes te bekijken en kennis te maken met de leerlingen en medewerkers van ISK Westermarke.
De feestelijke opening vindt plaats op vrijdag 4 september 2026 van 15.30 tot 17.30 uur aan de Westerstraat 4 in Ter Apel.
Met de opening van het nieuwe schoolgebouw schrijft ISK Westermarke een nieuw hoofdstuk op een plek met een rijke onderwijsgeschiedenis. Een plek waar leerlingen uit de hele wereld bouwen aan hun toekomst.
Bron: Anneke Heeres