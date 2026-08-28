Opname kerkdienst te beluisteren bij Groningen 1

GRONINGEN 1 – Groningen 1 zendt kerkdiensten uit die door leden van de kerken zijn opgenomen en bewerkt door het kerkenteam.
Zondag 30 augustus zenden we een opname van zondag 23 augustus vanuit de Protestantse gemeente van Vriescheloo uit. Een gezamenlijk initiatief van de kerken Blijham, Wedde, Bellingwolde en Vriescheloo
Voorganger: ds. van de Vrie
Schriftlezing: Jesaja 6 vers 1-8 & Lucas 5 vers 1-11
Thema: “Geroepen “
De dienst begint om 10:00 uur.
De kerkdienst wordt zondag 30 augustus uitgezonden en maandagavond 31 augustus om 22:00 uur herhaald.
U kunt deze kerkdienst ook terug luisteren via Radio Gemist/ kerkdienst