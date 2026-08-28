Politie waarschuwt voor oplichting met advertenties voor boten en sloepen

REGIO – De politie waarschuwt voor een vorm van internetoplichting waarbij onder meer boten en sloepen via verkoopwebsites zoals Marktplaats worden aangeboden. Recent werd aangifte gedaan nadat iemand dacht een sloep te kopen in Veendam, maar uiteindelijk slachtoffer werd van oplichting.

Kort na deze aangifte werd opnieuw een advertentie aangetroffen met een vergelijkbaar verkoopverhaal. Bij deze werkwijze wordt volgens de politie vaak een vaag verhaal opgehangen, waarna de potentiële koper nog vóór het daadwerkelijk bezichtigen van het aangeboden object wordt gevraagd om een betaling te doen.

Het kan daarbij om aanzienlijke geldbedragen gaan. De politie sluit niet uit dat dezelfde personen opnieuw advertenties plaatsen in de omgeving van Veendam en mogelijk ook in omliggende gemeenten.

De politie roept mensen die via internet een boot, auto of ander kostbaar goed willen kopen op om extra alert te zijn. Een opvallend lage prijs kan aantrekkelijk lijken, maar wanneer een aanbieding te mooi lijkt om waar te zijn, is dat volgens de politie vaak ook het geval.

Kopers wordt geadviseerd nooit zomaar vooraf grote geldbedragen over te maken. Ook is het verstandig om de gegevens van de verkoper en het aangeboden product goed te controleren. Spreek bij voorkeur fysiek af op een publieke locatie en bekijk het object voordat er wordt betaald.

Daarnaast waarschuwt de politie ervoor om zich niet onder druk te laten zetten om snel een beslissing te nemen of een betaling te doen. Wie twijfelt aan de betrouwbaarheid van een verkoper, kan het contact beter stopzetten en geen geld overmaken.

Mensen die mogelijk met deze werkwijze te maken hebben gehad of slachtoffer zijn geworden van internetoplichting, kunnen hiervan melding of aangifte doen bij de politie. Ook wanneer er geen aangifte wordt gedaan, kan een melding volgens de politie helpen om beter zicht te krijgen op deze vorm van criminaliteit.

Een gewaarschuwd mens telt voor twee. De politie roept mensen daarom op om deze waarschuwing te delen, zodat ook anderen alert kunnen zijn op deze vorm van oplichting.