Shortlist Beste Groninger Boek 2026 bekend

GRONINGEN – De shortlist voor het Beste Groninger Boek van 2026 in de categorieën fictie en nonfictie is bekend.
Elk jaar maken tien boeken kans op deze titel: vijf in de categorie fictie en vijf in non-fictie. Dit jaar selecteerde de jury de genomineerde werken uit 51 inzendingen. De winnende titels worden op donderdag 8 oktober bekendgemaakt tijdens het Beste Groninger Boekenfeest in Forum Groningen. De
auteurs van de winnende boeken ontvangen elk €1.250,-. Het is voor het eerst dat er een geldbedrag is verbonden aan de prijs.
Shortlist fictie
In totaal werden er 25 boeken ingezonden voor de categorie fictie. De jury heeft daaruit
onderstaande vijf boeken gekozen:
- Een grillig soort grind van Ine Boermans, uitgeverij Prometheus. Een droogkomische
en schrijnende roman over Amelia, die probeert te ontsnappen aan haar jeugd in
een Drents dorp en haar ingewikkelde gezin. Maar haar geboortegrond laat zich niet
zomaar afschudden.
- Gras van Mathijs Deen, Alfabet Uitgevers. Een historische roman over drie
generaties tuinlieden die hun levens wijden aan het perfecte gazon rond een
landhuis, terwijl de oude adel langzaam haar macht verliest.
- Demarcaties van Michael ter Maat, uitgeverij Passage. Een poëziedebuut over
bestaande en bedachte grenzen, identiteit en alles wat zich doorgaans in de marge
bevindt.
- Wat is goed leven? Socrates en het belangrijkste van Barbara Stok, uitgever Nijgh &
Van Ditmar. Een toegankelijke graphic novel waarin Socrates onderzoekt wat een
goed leven is en ontdekt dat vermeend wijze mensen vaak minder weten dan ze
denken.
- De violist van Ingrid de Vries, uitgever Ambo | Anthos. Een fijngevoelige roman over
Laurens, die dankzij Guido en de viool aan zijn moeilijke jeugd ontsnapt. Decennia
later zoeken de twee elkaar opnieuw op, maar Laurens blijkt ziek.
Shortlist non-fictie
In totaal werden er 26 boeken ingezonden voor de categorie non-fictie. De jury heeft
daaruit onderstaande vijf boeken gekozen:
- Menkemaborg | Kasteel op de klei van Martin Hillenga, Uitgeverij WBOOKS. Een rijk
geïllustreerd boek over vijf eeuwen wonen en werken op de Menkemaborg. Het
belicht zowel de bekende geschiedenis als de verborgen plekken, bewoners en
verhalen van deze Groningse borg.
- De puber en de pedagoog. Vernieuwingsonderwijs en adolescentie in Nederland, begin twintigste eeuw van Mineke van Essen & Sanne Parlevliet, AmsterdamUniversity Press. Aan de hand van de bijzondere band tussen puber Jaap Kann enpedagoog Otto Barendsen vertelt dit boek over vernieuwingsonderwijs en hetontstaan van de puberteitspsychologie in Nederland.
- Vlucht of avontuur, Hoe architect Martinus Cornelis van Wijngaarden als ‘oneerlijk
mensch’ verdween, in de Boerenoorlog belandde en zichzelf opnieuw uitvond van
Rob de Kam, Uitgeverij Verloren. Een persoonlijke historische zoektocht naar
architect Martinus Cornelis van Wijngaarden, die in 1896 plotseling zijn gezin verliet
en in de Zuid-Afrikaanse Boerenoorlog belandde.
- Ik denk dat ik ben, De meditaties van René Descartes herverteld van Coen Simon,
Athenaeum-Polak & Van Gennep. Een toegankelijke, eigentijdse hervertelling van
Descartes’ beroemde meditaties. Coen Simon onderzoekt wat er aan zekerheid
overblijft wanneer we alles in twijfel trekken.
- Angstaanjagend normaal, over oorlogsmisdadigers, genocideplegers en terroristen
van Alette Smeulers, Alfabet Uitgevers. Op basis van dertig jaar onderzoek laat
Alette Smeulers zien wie oorlogsmisdadigers, genocideplegers en terroristen zijn en
wat hen tot extreem geweld drijft.
Beste Groninger Boekenclubprijs
Nu de shortlist voor fictie en non-fictie bekend is, gaan meerdere leesclubs in de provincie Groningen aan de slag met de genomineerde boeken. De deelnemers lezen en bespreken de genomineerde titels. Het boek dat zij het beste vinden, wint de Boekenclubprijs.
Wil je met jouw leesclub deelnemen? Op de website van NOORDWOORD vind je meer informatie. Houd ook onze nieuwsbrief en sociale mediakanalen in de gaten.
Aanmelden kan via contact@noordwoord.nl.
Bron: NOORDWOORD
Beste Groninger Boekenfeest
De winnaars voor zowel fictie als non-fictie worden bekendgemaakt tijdens het Beste Groninger Boekenfeest. Dit jaar vindt dit plaats op donderdag 8 oktober in Forum Groningen. Dit feest is niet alleen voor de genomineerden en hun genodigden, maar voor iedereen die van goede boeken houdt. Het wordt een feestelijke, gezellige avond met drankjes en gesprekken met de genomineerde schrijvers. De schrijvers zullen ook voorlezen uit hun genomineerde boeken. Kaartjes zijn binnenkort te reserveren via de website van Forum Groningen.
Jury
De jury bestaat dit jaar uit Lejo Siepe (schrijver, journalist en documentairemaker), Alice Faber (theatermaker en journalist), Anita Oosterloo (fotograaf), Ruth Ruijgers (dichter en organisator Natte Neuzen) en Vincent Kortmann (schrijver en coördinator Schrijversvakschool Groningen).
Over de prijs
De prijs voor het Beste Groninger Boek wordt sinds 2010 jaarlijks georganiseerd door NOORDWOORD, in samenwerking met Forum Groningen. Met de verkiezing van het Beste Groninger Boek wordt zichtbaar hoeveel mooie boeken er vanuit Groningen en over Groningen verschijnen. De shortlist biedt lezers daarom ook mooie nieuwe leesinspiratie.