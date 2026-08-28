Van ‘oude’ Nacht van Winschoten tot gratis toiletten: inwoners Oldambt laten zich horen over horecaplan

WINSCHOTEN – Wat ontbreekt er nog op het gebied van terrassen, eten en uitgaan in de gemeente Oldambt? De gemeente Oldambt lanceerde deze week een grote enquête om te bouwen aan een gloednieuw horecatoekomstplan. De oproep zorgde op sociale media direct voor een storm aan reacties: inwoners stromen toe met herinneringen aan vroeger, concrete verlanglijstjes en een kritische noot richting het huidige beleid.

Wethouder Erich Wünker benadrukte bij de start dat de gemeente zoekt naar ervaringen uit de praktijk. Oldambt wil niet alleen kijken naar het centrum van Winschoten, maar naar het aanbod in de hele gemeente, van dorpskroeg tot het Oldambtmeer. “Vrijwel iedereen heeft wel een mening over horeca”, aldus Wünker. En dat bleek een schot in de roos.

“Zoals het vroeger was”

Uit de honderden reacties onder het bericht van gemeente en bij Groningen1 blijkt dat het gevoel van nostalgie enorm leeft. Veel inwoners verlangen terug naar het levendige uitgaansleven van weleer. “Ik zou willen dat Winschoten weer Winschoten werd met de echte Nacht van Winschoten en de Adrillenmarkt,” verzucht Grietje Niezen. Ook Henk Zuurman mist de sfeer van weleer: “Ik mis de leuke terrassen op het Marktplein zoals het vroeger was, zonder drugsoverlast! Gewoon waar je zomers gezellig kon zitten.”

Van wereldrestaurant tot Ierse pub

Als het gaat om het eten en drinken zelf, hebben inwoners uitgesproken wensen. Er is veel vraag naar meer variatie in de keukens. “Ik zou het leuk vinden als er een wereldrestaurant kwam in Winschoten, zoiets als Goud,” oppert Gerda Haaijer. Greetje Jonker heeft vooral heimwee naar een specifiek type keuken: “Een goed Grieks restaurant, ik mis Athene nog steeds.”

Naast gezinnen en eters vraagt ook de stappende 40-plusser om een eigen plek. Ana Zapato ziet het al helemaal voor zich: “Een leuk Grand Café waar je je als 40-50-plusser goed kan vermaken. Leuke livebands, single-avonden, een goede borrelplank en lekkere biertjes.” Voor de jongere generatie wordt vooral entertainment gemist. “Een pub waar je kan poolen en darten zou mooi zijn,” geeft Tristan Bos aan, terwijl anderen pleiten voor een bioscoop, bowlingbaan of gamehal.

Knelpunten: toiletten, taxi’s en vergunningen

Toch gaat de discussie over meer dan alleen een lekker eten of een goed glas bier. Veel inwoners wijzen op de praktische randvoorwaarden die nu ontbreken. Openbare toiletten worden door velen genoemd als absolute prioriteit: “Openbare toiletten is echt een must, want je mag lang niet overal naar de wc,” benadrukt Netta Rob Niezen. Ook het gebrek aan vervoer na een avondje uit is een frustratie: “Uitgaan is super leuk, maar na een drankje zijn er geen taxi’s beschikbaar,” signaleert Erik Woppenkamp.

Ook het gemeentelijk beleid krijgt de nodige kritiek te verwerken. Volgens verschillende ondernemers en inwoners wringt de bureaucratie regelmatig. Wubbo Haan schetst zijn ervaringen met een vergunningsaanvraag voor een speelparadijs: “Duurde allemaal te lang… Uiteindelijk wel een vergunning verkregen, maar de motivatie was op helaas.” Ondernemer Gerard Daisy vat de belemmering samen: “We missen de samenwerking en vooral medewerking vanuit de gemeente.”

Meepraten kan nog

De gemeente Oldambt neemt de ingezonden reacties en de enquêteresultaten mee in gesprekken met inwoners en ondernemers. Eind dit jaar worden de hoofdlijnen van het horecaplan gepresenteerd aan de gemeenteraad.

Inwoners en ondernemers die hun stem nog willen laten horen, kunnen de enquête (duur: 5 tot 10 minuten) invullen via de website van de gemeente Oldambt.