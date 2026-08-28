Vanaf maandag 5 oktober Internationale trein Groningen – Leer (Duitsland)

GRONINGEN, LEER – Vanaf maandag 5 oktober rijdt Arriva weer met de trein tussen Groningen en Leer. Daarmee keert de internationale treinverbinding na tien jaar terug. De verbinding lag stil door de beschadiging en vervanging van de Friesenbrücke in Duitsland. Reizigers kunnen straks één keer per uur met de trein de grens over naar Duitsland.

Het hervatten van de verbinding tussen Groningen en Leer is een belangrijke stap op weg naar de Wunderline: de snelle en internationale treinverbinding tussen Groningen en Bremen. Internationaal reizen“Dat er na tien jaar weer treinen rijden tussen Groningen en Leer is goed nieuws voor de hele grensregio,” zegt Erik Jan Bennema (gedeputeerde provincie Groningen). Hij vervolgt dat deze verbinding belangrijk is voor reizigers, studenten, forenzen en bezoekers aan beide kanten van de grens. Het versterkt de bereikbaarheid en het is belangrijk voor de economie in Noord-Nederland en Noord-Duitsland.



Ook Arriva kijkt uit naar de herstart van de verbinding. “We zijn er klaar voor om weer naar Leer te rijden,” zegt Gerrit de Groot (regiodirecteur Arriva Noord). “Na jaren van voorbereiden is dit een bijzonder moment voor onze reizigers én voor onze collega’s op de trein. Onze collega’s kijken er dan ook naar uit om reizigers weer over de grens te brengen.”



“De terugkeer van de trein naar Leer is het resultaat van jarenlange samenwerking en forse investeringen in de spoorinfrastructuur,” vertelt Danou Veenhof (regiodirecteur Noord-Oost bij ProRail). “Aan Nederlandse zijde hebben we het spoor, de beveiliging en overwegen aangepast om sneller en betrouwbaar treinverkeer mogelijk te maken. Het is mooi dat reizigers daar vanaf 5 oktober daadwerkelijk de voordelen van gaan ervaren.” “Na tien jaar rijden er weer treinen tussen Groningen en Leer zegt Ute Plambeck” (Konzernbevollmächtigte der Deutschen Bahn für die Region Norddeutschland).” Dat is goed nieuws voor de mensen in de hele Duits-Nederlandse grensregio. De nieuwbouw van de Friesenbrücke en de verdere investeringen in de spoorinfrastructuur waren daarvoor doorslaggevende voorwaarden. Dat er weer treinen tussen Nederland en Duitsland rijden, laat zien wat er mogelijk is wanneer we over grenzen heen samenwerken en investeren.“



Dienstregeling op werkdagen

Van maandag tot en met vrijdag rijdt de trein één keer per uur als stoptrein het traject Groningen-Leer met overstap in Winschoten. De eerste twee ritten in de ochtend en de laatste twee ritten in de avond rijdt de trein rechtstreeks. Tussen Groningen en Winschoten rijdt de trein dan als sneltrein, met alleen een stop op Groningen Europapark en Scheemda. Tussen Winschoten en Leer stopt de trein op alle tussenliggende stations. Om reizigers vanaf de start een betrouwbare dienstregeling te bieden, sluiten we aan op de huidige situatie op het Nederlandse spoor. Door de snelheidsbeperking bij Hardegarijp en de openingstijden van de Friesenbrücke is een rechtstreekse verbinding naar Leer op werkdagen nu nog kwetsbaar. Daarom stappen reizigers op werkdagen in Winschoten over. In het weekend rijden de treinen rechtstreeks van Groningen naar Leer.

Dienstregeling in het weekend

Op zaterdag en zondag rijdt de trein één keer per uur rechtstreeks tussen Groningen en Leer. Deze trein rijdt tussen Groningen en Winschoten als sneltrein met stops op Groningen Europapark en Scheemda. Tussen Winschoten en Leer stopt de trein op alle tussenliggende stations.

Vervoerbewijzen en reisadvies

Reizigers hebben voor hun reis een geldig vervoerbewijs nodig. Dat kan bijvoorbeeld met een ingecheckte OV-pas, OV-chipkaart, een e-ticket of een ander geldig internationaal vervoerbewijs, zoals het Niedersachsen-Ticket + Groningen. Meer informatie staat op Internationaal reizen van en naar Groningen | Arriva. Arriva adviseert reizigers om kort voor vertrek deze reisplanner te controleren voor de actuele vertrektijden

Bron: Provincie Groningen