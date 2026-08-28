Waterbei opent met kleurrijke avondparade

WINSCHOTEN – Het Waterbei Straattheaterfestival is vrijdagavond feestelijk van start gegaan in Winschoten. De eerste festivaldag begon met een vrolijke parade voor kinderen en kreeg later op de avond een spectaculair vervolg met een grote verlichte stoet door het centrum.

Vrijdagavond trokken bekende tv-helden door Winschoten tijdens de TV-Helden Kidsparade. Brandweerman Sam, Bing & Flop, Bob de Bouwer, Shaun het Schaap en Bluey zorgden voor een feestelijke opening van het festival. Later kregen jonge bezoekers de gelegenheid om hun favoriete helden van dichtbij te ontmoeten en met hen op de foto te gaan.

Toen de avond viel, veranderde de sfeer in het centrum. Vanaf Cultuurhuis De Klinker vertrok om 21.30 uur de grote verlichte Waterbei-parade richting het Marktplein. Internationale gezelschappen zorgden daarbij voor een kleurrijke stoet vol licht, muziek, bijzondere kostuums en metershoge figuren.

Het Franse Cie Remue Ménage bracht met Légendaires een sprookjesachtige wereld van lichtgevende verschijningen naar Winschoten. De Duitse artiesten van Stelzen-Art maakten indruk met Flying Traveller, terwijl het Franse Cie Archibald Caramantran de parade afsloot met de opvallende Electro Frogs.

De bonte, lichtgevende parade zorgde voor een bijzondere sfeer in de binnenstad en vormde een spectaculaire eerste avond van het gratis Waterbei Straattheaterfestival.

Zaterdag opnieuw volop straattheater

Waterbei krijgt zaterdag een uitgebreid vervolg. Van 11.00 tot 16.00 uur staat het centrum van Winschoten volledig in het teken van straattheater. Op ongeveer vijftien locaties zijn optredens te zien van artiesten uit binnen- en buitenland. Ook verschillende walking acts trekken door de winkelstraten.

Bezoekers kunnen onder meer Mister Culbuto en de Roddeltantes tegenkomen. Daarnaast valt er op allerlei plekken iets te beleven. Van acrobatiek en circus tot muziek, humor en bijzondere mobiele acts: het publiek hoeft niet altijd zelf op zoek naar het theater, want het theater komt ook naar het publiek toe.

De binnenstad verandert zaterdag in één groot openluchtpodium, waar achter vrijwel iedere straathoek een nieuwe verrassing kan wachten.

Spectaculaire finale aan de haven

Na afloop van het straattheater in de middag is Waterbei nog niet voorbij. Vanaf 21.30 uur verplaatst het festival zich naar de havenkade voor een spectaculaire avondfinale waarin water, muziek, licht en vuur samenkomen.

Op het water verschijnt De Drijvende Diva, die zich in een enorme rok langzaam over de haven beweegt. In het donker moet dat zorgen voor een bijzonder en bijna sprookjesachtig schouwspel.

Ook twee flyboarders in verlichte pakken zorgen voor spektakel. Zij schieten op krachtige waterstralen meters boven de haven en voeren spectaculaire manoeuvres uit.

Omstreeks 22.00 uur wordt de tweede dag van Waterbei afgesloten met een grote vuurwerkshow.

Meer informatie over het programma, de speeltijden en de verschillende locaties is te vinden via de website van Waterbei. De toegang is gratis.

Foto’s: Jacob Musch