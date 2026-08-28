Zaterdag 5 september: KinderBijbelClub in Finsterwolde

FINSTERWOLDE – Het is bijna zover: de eerste zaterdag van de maand, en dat betekent: KinderBijbelClub in Finsterwolde! Het wordt weer een gezellige middag met een sketch, zingen, spelletjes, en meer! We gaan aan de slag met torens bouwen – in allerlei soorten en maten- en in het kinderbijbelverhaal gaat het ook over een toren. Aan het einde van de club is er een lekkere snack (ook voor ouders/verzorgers).
Alle kinderen van 4 jaar en ouder zijn welkom! Ze kunnen zich vanaf 14.00 uur inschrijven. Het programma begint om 14.30 uur en duurt tot 16.00 uur.
De club wordt gehouden in De Graanschuur, Hoofdweg 19, Finsterwolde. Alle kinderen zijn welkom, of ze iets met geloof hebben, of juist helemaal niet. Tijdens het programma zijn ouders of verzorgers welkom om mee te genieten, maar ze mogen de kinderen ook brengen en later weer ophalen.
Kosten: Gratis, met dank aan de sponsors
Let op: op de derde zaterdag van de maand is er een club in de OCHTEND, in Midwolda.
Bron/foto’s: Geloof in Oldambt