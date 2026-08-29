NL Alert vanwege grote brand bij TenneT in Meeden, update: foto’s en video.

MEEDEN – Op het terrein van netbeheerder TenneT aan de Beneden Veensloot in Meeden is zaterdagavond een grote brand uitgebroken. De hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en er is een NL-Alert verstuurd vanwege de hevige rookontwikkeling.

De eerste alarmering kwam rond zeven uur binnen bij de brandweer van Oude Pekela. De brand woedt in een bijgebouw voor elektriciteitsopslag op het terrein van het verdeelstation. Volgens de Veiligheidsregio Groningen staat een schakelaar boven een transformator in brand, wat gepaard gaat met dikke, zwarte rookwolken. Volgens een verslaggever van Groningen1 ter plaatse trekken de rookwolken van het brandende station over de Hereweg, van Meeden in de richting van Westerlee en Scheemda.

Om de situatie meester te worden, is de veiligheidsregio al snel opgeschaald naar GRIP 1 om de onderlinge afstemming tussen de hulpdiensten te stroomlijnen. Om 20.46 uur werd formeel opgeschaald naar ‘grote brand’.

Wachten op spanningsvrij maken

De brandweer kan ter plaatse niet direct beginnen met blussen. Vanwege de spanning op de installatie en de olie die in de transformatoren zit voor koeling, beperkt het bestrijden van de brand zich vooralsnog tot het waarborgen van de veiligheid in de directe omgeving. Pas wanneer TenneT de installatie volledig spanningsvrij heeft gegeven, kan er met schuim worden geblust.

Hulpdiensten uit de gehele regio schieten te hulp. De politie heeft de omgeving afgezet en zet een droneteam in om de situatie vanuit de lucht in kaart te brengen. Verder zijn een schuimblusvoertuig uit Groningen, een meetgroep uit Vlagtwedde, een tankautospuit uit Winschoten en een haakarmvoertuig uit Veendam ter plaatse geroepen.

Het station is uit voorzorg direct uitgeschakeld. Voor zover bekend heeft dit nog niet geleid tot stroomuitval in de regio.

NL-Alert verzonden

Vanwege de dichte rook die bij de brand vrijkomt, is in de omgeving van Meeden een NL-Alert verspreid. Omwonenden die last hebben van de rook wordt dringend geadviseerd om ramen en deuren gesloten te houden en mechanische ventilatie uit te schakelen. Meer informatie en actuele updates zijn te vinden op de website van de brandweer.

Beeld: Teunis Streunding en Michiel van der Spek (foto’s en video)