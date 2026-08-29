‘De Feestcommissie’ bij seizoensopening van de Jeugdsoos op 5 september in Onstwedde

ONSTWEDDE – Zaterdag 5 september begint het nieuwe seizoen bij Jeugdsoos de Boerderij in Onstwedde met een lekker feestje samen met ‘de Feestcommissie’!
De deuren van jeugdsoos aan de Dorpsstraat 93 gaan open om 21.00 uur en de toegang is gratis.
Ben jij 12 jaar of ouder? Dan ben je van harte welkom!
Gezellig kletsen aan de bar, een drankje doen, je heupen losschudden op de dansvloer, een potje poolen, darten of chillen met je vrienden?
Dit kan allemaal bij Jeugdsoos de Boerderij in Onstwedde!
Of je nu zin hebt in een feestje of gewoon een avondje gezelligheid: bij Jeugdsoos de Boerderij ben je vanaf 12 jaar van harte welkom!
Elke zaterdag is de Jeugdsoos de Boerderij geopend van 21.00 tot 01.00 uur (uitgezonderd op feestdagen en in de zomer- en kerstvakantie).
Elke maand worden er toffe themafeesten of activiteiten georganiseerd. Meer informatie over de activiteiten en themafeesten? Houd onze activiteiten in de gaten via social media en Onstwedde.info.
5 september – Seizoensopening
10 oktober – Oktoberfest
21 november – Koppelpooltoernooi
28 november – Pubquiz
18 december – Teenage Christmas party
19 december – Christmas party
Openingstijden: Zaterdag van 21.00 tot 01.00 uur
Leeftijd: Vanaf 12 jaar van harte welkom
Entree: Gratis (tenzij anders aangegeven)
Meer informatie op: https://onstwedde.info/
Bron en foto’s: Jeugdsoos de Boerderij/Bé Wilzing