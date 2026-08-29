Generaties graffitimakers geven Winschoter geschiedenis een plek op De Rensel

WINSCHOTEN – Een 75 meter lange muur bij de ingang van bedrijventerrein De Rensel is veranderd in een kleurrijk eerbetoon aan de Winschoter graffitiscene. Zaterdag werd de mural tijdens het Street Art Event officieel onthuld.
“De mensen die ooit in de jaren tachtig en begin jaren negentig in Winschoten met graffiti begonnen, hebben we gekoppeld aan jonge makers van nu”, vertelt Hugo Engwerda van Stichting Kladmuur.
Een van die makers van het eerste uur is Jan Potter. Hij spuit al veertig jaar graffiti en zette op De Rensel opnieuw zijn naam ‘MICH’ op de muur. Vroeger ging dat er heel anders aan toe. “Het begint illegaal. Overal je naam neerzetten in een stad. Dan fiets je daarna door de stad, zie je je naam staan en denk je: hé, dat heb ik gedaan.”
Ook het materiaal veranderde flink. “Vroeger moest men het doen met autolak”, zegt Engwerda. “Tegenwoordig zijn de spuitbussen helemaal op maat gemaakt voor de artiesten.”
Het ontwerp op De Rensel lijkt op een metersgroot foto- en schetsboek, waarin iedere kunstenaar een eigen plek kreeg. Daarmee komen niet alleen verschillende stijlen, maar ook verschillende generaties samen.
“Wat je hier ziet, is dat streetart en traditionele graffiti een beetje gecombineerd zijn”, aldus Engwerda. De mural maakt deel uit van een breder project rond de geschiedenis van graffiti in Winschoten. Op 26 september gaat tijdens het Tellerlikker Festival in De Klinker ook een documentaire over de Winschoter streetartscene in première.
Vandaag vond tijdens het Street Art Event Winschoten door de wethouder Erich Wünker de feestelijke onthulling plaats. Tijdens het evenement konden bezoekers in workshops zelf met graffiti aan de slag. Ook de wethouder toonde zijn creativiteit door zijn handtekening op het kunstwerk te spuiten.
Foto’s: Anneke de Vries en Malou Vos
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