DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).
Meppen
De politie heeft gisteravond rond tien uur een 33 jarige automobilist aangehouden. De man viel op door zijn gevaarlijk rijgedrag op de L47 tussen Twist en Meppen. Getuigen belden de politie toen zij zagen dat een VW Touran over de weg slingerde. De wagen botste in een bocht tegen de vangrail. De bestuurder reed vervolgens verder en reed verderop door het rode verkeerslicht. Agenten hielden de automobilist in Meppen aan. Een blaastest wees aan dat de bestuurder 2.41 promille alcohol in zijn bloed had. Zijn rijbewijs werd ingevorderd en er werd een bloedproef genomen. Weggebruikers die schade hebben vanwege het rijgedrag van deze persoon worden verzocht contact met de politie van Meppen op te nemen via 05931/9490.
Op vrijdag 28 augustus werd een bejaarde vrouw in Meppen het slachtoffer van een diefstal door middel van babbeltruc. Twee nog onbekende mannen drongen onder valse voorwendsels haar woning aan de Georg-Wesener-Straße binnen en stalen vervolgens sieraden ter waarde van enkele duizenden euro’s.
Volgens de eerste bevindingen had het slachtoffer eerder een telefoontje ontvangen van iemand die beweerde een potentiële koper te zijn. Hij zei haar advertentie te hebben gezien en geïnteresseerd te zijn in de aankoop van diverse artikelen. De advertentie van de vrouw ging echter over iets heel anders.
Kort daarna verschenen twee onbekende mannen aan de deur. Het slachtoffer liet hen binnen. Terwijl een van de mannen met de vrouw over de vermeende aankoop van artikelen =in gesprek raakte, maakte de andere van de gelegenheid gebruik en stal sieraden uit een van de kamers. Pas nadat de twee mannen het huis hadden verlaten, merkte het slachtoffer de diefstal op en nam ze contact op met de politie.