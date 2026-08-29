Orgelconcert Darija Schneiderova en Windried Dahlke in Magnuskerk Bellingwolde

BELLINGWOLDE – Op zondagmiddag 13 september om 16.00 uur geven het muzikale koppel Darija Schneiderova en Windried Dahlke een orgelconcert in de Magnuskerk in Bellingwolde.
Darija Scheiderova begon haar muzikale opleiding in Sint-Petersburg waar ze orgel heeft gestudeerd. Zij is een getalenteerde organist die regelmatig, samen met haar man Winfried Dahlke, orgelconcerten geeft.
Winfried Dahlke studeerde kerkmuziek en orgel aan de Universitȁt der Kunste te Bremen en was tot 2015 als orgeldocent verbonden met deze universiteit. Momenteel is hij directeur van het Organeum in Weener(D). Het Organeum is een cultureel en educatief centrum dat gewijd is aan toetsinstrumenten en uitgangspunt is voor orgelstudie in de regio.
Winfried speelt een uitgebreid repertoire van orgelmuziek van de barokke Noord-Duitse traditie tot romantische orgelmuziek.
Beide muzikanten zijn zeer vertrouwd met het orgel in Bellingwolde. Ze weten uit het prachtige Snitger Freijtag orgel altijd weer iets extra’s te halen. Het belooft weer een prachtig concert te worden.
Zie voor verdere informatie www.pkn-bellingwolde.nl
Bron: Jan Eefting