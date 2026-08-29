SELFIES brengt smartphonecultuur en schilderkunst samen in Oudeschans

OUDESCHANS – In Galerie Erika Stulp in Oudeschans wordt morgenmiddag om 16.00 uur de nieuwe expositie SELFIES geopend. Kunstenaars Erika Stulp en Wim van der Kuip tonen daarin gezamenlijk ongeveer 35 geschilderde portretten, geïnspireerd op een van de meest herkenbare gewoontes van deze tijd: de selfie.

De tentoonstelling kon vandaag al rekenen op veel belangstelling. Deelnemers aan de tocht van de Huilende en Juichende Bruiden kregen tijdens hun wandeling een voorproefje van de expositie. Een deel van de route voerde langs en door de galerie. Volgens Erika Stulp kwamen naar schatting zo’n driehonderd mensen binnen om alvast een kijkje te nemen.

De reacties waren enthousiast. De schilderijen bleken bovendien direct in de smaak te vallen bij kopers. Nog voordat de officiële opening heeft plaatsgevonden, verkocht Erika Stulp al drie werken en Wim van der Kuip één schilderij. “De verf was bij wijze van spreken nog niet droog.”

Zelfportret van deze tijd

Met de smartphone binnen handbereik fotograferen mensen zich overal en op elk moment. Waar vroeger een spiegel of zelfportret werd gebruikt om zichzelf vast te leggen, gebeurt dat tegenwoordig met de camera van een telefoon. We laten zien waar we zijn, met wie we zijn en vooral hoe we door anderen gezien willen worden.

In SELFIES wordt dat moderne verschijnsel teruggebracht naar een veel oudere kunstvorm: het geschilderde portret. Dat levert een kleurrijke, soms vervreemdende en humoristische ontmoeting op tussen schilderkunst en smartphonecultuur.

Wim en Erika nemen het telefoongebruik daarbij op verschillende manieren onder de loep. Soms is de boodschap waarschuwend, maar de expositie heeft ook een duidelijke knipoog. “Je kunt het van vele kanten bekijken,” is hun uitgangspunt.

Het idee voor de gezamenlijke tentoonstelling ontstond pas dit voorjaar. Daarna gingen beide kunstenaars voortvarend aan de slag om op tijd een groot aantal nieuwe schilderijen klaar te hebben voor de expositie.

Doedelzak en live muziek

De officiële opening vindt morgen, zondag, om 16.00 uur plaats en wordt verricht door Robin Gerard, kunstkenner en kunstliefhebber. Voor een bijzondere muzikale opening zorgt Lynda Ann Weideman. Zij treedt als special guest op met haar doedelzak. Daarnaast is er passende live muziek met teksten van Wim van der Kuip.

Bezoekers kunnen tijdens de opening onder het genot van hapjes en drankjes kennismaken met de nieuwe werken.

Naast de schilderijen van Erika Stulp en Wim van der Kuip is in de galerie ook werk te zien van René Kerkhof, met zijn rariteitsobjecten, en Tom Peperkamp, die bizarre voertuigen presenteert.

De tentoonstelling SELFIES is tot en met 25 oktober te zien in Galerie Erika Stulp in Oudeschans. De toegang is gratis. Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

Wim van der Kuip naar Dubai

Voor Wim van der Kuip staat later dit jaar een bijzonder avontuur op het programma. De 71-jarige kunstenaar reist dit najaar naar Dubai, waar hij zijn werk zal exposeren in de categorie Theatre of Fools, oftewel het theater van de gekken.

In zijn appartement staat inmiddels een grote hoeveelheid werken klaar die mee zullen gaan naar Dubai. In oktober worden in Galerie Erika Stulp in Oudeschans video’s en Engelstalige interviews opgenomen om de expositie in Dubai te promoten. Daarbij zal ook aandacht worden besteed aan het werk van Erika Stulp. Haar stijl verschilt duidelijk van die van Wim, maar ook haar schilderijen zouden volgens hen goed passen bij een tentoonstelling in het Midden-Oosten.

De 81-jarige Erika hoopt dan ook dat uiteindelijk een deel van haar werk mee naar Dubai kan. Zelf blijft ze echter liever in Oudeschans. Haar woning en galerie stonden enige tijd geleden te koop, terwijl Wim plannen had om permanent naar het buitenland te vertrekken. Uiteindelijk besloten de twee om toch in Oudeschans te blijven. En dat betekent dat kunstliefhebbers ook de komende tijd nog terecht kunnen in de karakteristieke galerie in het Groningse vestingdorp.

Foto’s: Jan Glazenburg