VV Pekela – BNC eindigt in gelijkspel

NIEUWE PEKELA – Op het Burgemeester Boekhoven Sportpark werden vanmiddag in het bekerduel tussen thuisploeg VV Pekela en het bezoekende BNC de punten verdeeld. Na een aantrekkelijke wedstrijd eindigde het duel in een 3-3 gelijkspel.
Door Gert Meulman
Daar leek het aanvankelijk niet op. BNC kwam sterk uit de startblokken en nam al snel de leiding. René Dijksterhuis schoot de bal knap binnen en zette de bezoekers op een 0-1 voorsprong. Ook daarna bleef BNC in de eerste helft de betere ploeg. De formatie van trainer Bert Brugge kreeg mogelijkheden om de voorsprong verder uit te bouwen, maar wist dit niet in meer doelpunten uit te drukken.
Na de rust kwam VV Pekela, onder leiding van de uit Eext overgekomen trainer Herman Bats, een stuk beter voor de dag. Al snel viel de gelijkmaker. Doelman Michel Nuus wist in eerste instantie een inzet van Tom van der Schuur te keren, maar Alan Egilmez was er als de kippen bij om de rebound alsnog binnen te schieten: 1-1. De Pekelders hadden daarna de smaak te pakken en BNC kreeg het steeds moeilijker om onder de druk uit te komen. VV Pekela nam zelfs de leiding toen Lars Horlings een vrije trap achter Nuus in het doel zag verdwijnen: 2-1. Even later kreeg Alan Egilmez een uitstekende mogelijkheid om de voorsprong verder uit te bouwen. Ditmaal treuzelde hij echter iets te lang, waardoor zijn inzet gedeeltelijk werd geblokt en naast het doel verdween. Aan de andere kant moest doelman Myke Boskamp handelend optreden bij een inzet van Martijn Delger. VV Pekela leek vervolgens de wedstrijd definitief naar zich toe te trekken. Joey Piening schoot de bal achter doelman Nuus en bracht de thuisploeg op een ogenschijnlijk comfortabele 3-1 voorsprong. Tom van der Schuur zag een inzet nog op de lat uiteenspatten.
Toch gaf BNC zich niet gewonnen; ze wisten in het laatste kwartier alsnog langszij te komen. Joran Sikkens nam daarin een hoofdrol voor zijn rekening. Beide keren was hij vanuit een vrije trap trefzeker en plaatste hij de bal fraai en welgemikt in de bovenhoek. Daarmee bepaalde hij de eindstand op 3-3.
Een groot pluspunt nog voor BNC was daarnaast de rentree van Finley Prins. Na een jaar afwezigheid vanwege een knieblessure maakte hij zijn eerste speelminuten en deed dat verdienstelijk.
Tekst en foto’s: Gert Meulman