Westerwolde speelt eerste bekerwedstrijd in eigen huis tegen FC Ter Apel

VLAGTWEDDE – Na een minder succesvolle oefencampagne, waarin uit verloren werd van Veelerveen (1 – 0), thuis van Titan (5 – 2) en Sellingen (10 – 1) en op De Barlage tegen JVV met 2 – 0 werd gewonnen, voor Westerwolde komende zondagmiddag de eerste bekerwedstrijd van het seizoen. Op bezoek komt dan derdeklasser FC Ter Apel ’96, dat evenals Gieten en SPW, in dezelfde bekerpoule zit. Hopelijk toont deze wedstrijd voor Westerwolde op een positieve manier aan hoe de vlag erbij hangt met het oog op de naderende competitie. Maar dat zal vast ook gelden voor de gasten uit Ter Apel.

De poulefase van de bekercompetitie wordt dit seizoen binnen een bestek van acht dagen afgehandeld. Donderdagavond 3 september gaat Westerwolde op bezoek bij Gieten (20.00 uur) en zondag 6 september komt competitiegenoot SPW op bezoek (14.00uur). Voor de roodwitten begint de competitie dan op zondag 13 september met een thuiswedstrijd tegen Buinen.

Scheidsrechter bij Westerwolde – FC Ter Apel ‘96 is dhr. J. de Vries uit Veendam. De wedstrijd op sportpark De Barlage aan de Spetsebrugweg in Vlagtwedde begint om 14.00 uur. Pupil van de week is Mason Kuijper, spelend in Westerwolde JO11-1. De entree bij deze wedstrijd is gratis; wel wordt er ook nu weer deelname aan de verloting op prijs gesteld door één of meerdere programmablaadjes te kopen.

Wedstrijdsponsoren

Voor deze eerste officiële wedstrijd van het seizoen zijn de vier hoofdsponsoren van de vereniging, te weten Houthandel Westerwolde, JUMBO Vlagtwedde, Ecotherm Vloerverwarming Vlagtwedde en Beeldend Media eveneens uit Vlagtwedde, de wedstrijdsponsoren. Het is een mooie geste van deze vier bedrijven om op deze manier zich bij de opening van het seizoen te presenteren. Het schenken van de wedstrijdbal is hopelijk een voorbeeld dat de komende tijd dat door veel plaatselijke middenstanders zal worden gevolgd.

Aanmelden voor het beschikbaar stellen van een wedstrijdbal kan via commercie@vvwesterwolde.nl En mochten er meer liefhebbers zijn dan het aantal wedstrijden dat er dit seizoen wordt gespeeld, dan is dat geen probleem. Meerder wedstrijdsponsoren bij een thuiswedstrijd kan ook op een prima manier geregeld en ingevuld worden.

Bron: HJ Pleiter