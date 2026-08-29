Winschoten veranderde in groot openluchttheater tijdens Waterbei

WINSCHOTEN – Het centrum van Winschoten stond vanmiddag volledig in het teken van Waterbei Straattheaterfestival. Van 11.00 tot 16.00 uur veranderde de binnenstad in een groot openluchttheater, waar op ongeveer vijftien locaties van alles te beleven was. Straattheater, muziek, acrobatiek, humor en bijzondere walking acts zorgden voor een bruisende sfeer in de winkelstraten.

Het publiek hoefde niet ver te zoeken naar de voorstellingen, want het theater kwam letterlijk naar de bezoekers toe. Achter vrijwel iedere straathoek wachtte een nieuwe verrassing. Artiesten uit binnen- en buitenland trokken door het centrum en brachten een gevarieerd programma voor jong en oud.

Zo konden bezoekers onder meer Anna en Elsa, de Cococrico Birds, Mister Culbuto, The Zambini’s, de Roddeltantes en Masha en de Beer tegenkomen. Ook liepen de Time Machine Travellers door Winschoten en namen bezoekers als het ware mee terug in de tijd.

Op verschillende plekken waren circusvoorstellingen en muzikale optredens te zien en te horen. Bij Happy Hippie Summertime konden kinderen zich laten schminken en hun haar laten versieren. Ook was er een djembéworkshop.

Volop vermaak op het Kidsplein

Op het Kidsplein bij De Klinker konden kinderen deelnemen aan een race op een speciaal skeltercircuit. Binnen in De Klinker trad Knock Knock Who’s There op en was er een bijzondere voorstelling te zien met Opa en zijn acht kleinkinderen.

Ook jeugdleden van Kunstrolschaats WKC Winschoten brachten de show Rio op Rolletjes. Daarnaast was er een optreden van Ruut van Hooft met L’Exfare, als hommage aan Lex Maes (1947-2003), die bekendstond als een groots en bijzonder eenmans straattheaterartiest.

Tukkers Connection bracht in ’t Rond de act Het Bankstel. De Rattenfanfare zorgde voor muziek en bij het gemeentehuis traden muzikanten op.

Leefstijlcheck in de Gezonde Huiskamer

Naast alle optredens was er ook aandacht voor gezondheid. In de Gezonde Huiskamer van Healthy Ageing Network Northern Netherlands (HANNN) konden bezoekers een leefstijlcheck laten uitvoeren. Daarbij werd onder meer de BMI berekend en de knijpkracht getest. Ook kwamen onderwerpen als sociale contacten, voeding en bewegen aan bod. Positieve gezondheid stond daarbij centraal.

Regen bracht programma in de war

Het festival trok veel belangstellenden naar het centrum van Winschoten. Helaas begon het later op de middag te regenen, waardoor het programma op sommige momenten werd verstoord en het schema aangepast moest worden.

De meeste acts werden meerdere keren, vaak drie keer, opgevoerd. Hierdoor kregen bezoekers toch volop gelegenheid om verschillende voorstellingen mee te maken.

Ondanks de regen werd Winschoten opnieuw een bruisend podium vol theater, muziek, acrobatiek, humor en verwondering. Waterbei liet zien waarom het in de afgelopen jaren is uitgegroeid tot een van de grootste gratis straattheaterfestivals van Noord-Nederland.

Festival voor iedereen

Waterbei draaide niet alleen om bijzondere voorstellingen, maar ook om ontmoeting. De organisatie was in handen van Stichting Het Evenement Winschoten, samen met vele vrijwilligers, sponsoren, fondsen, artiesten, ondernemers en samenwerkingspartners.

Foto’s: Jan en Catharina Glazenburg