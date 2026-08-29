Zo’n 600 wandelaars ontdekken de Huilende en Juichende Bruiden van het Oldambt

BAD NIEUWESCHANS – Zo’n 600 wandelaars trokken zaterdag vanuit Bad Nieuweschans door het landschap van de Graanrepubliek tijdens De tocht van de Huilende en Juichende Bruiden. Tijdens de bijzondere jubileumwandeling kregen deelnemers een eenmalig inkijkje op locaties die normaal niet voor publiek toegankelijk zijn.

De tocht werd georganiseerd door Tocht om de Noord, dat dit jaar zijn twintigjarig jubileum viert. Centraal stond de rijke geschiedenis van het Oldambt, een gebied dat wordt gekenmerkt door imposante herenboerderijen, uitgestrekte akkers en de verhalen van rijke boeren en hardwerkende landarbeiders.

Wethouder Ger Klein opende de tocht om 8.30 uur vanuit MFC De Akkerschans in Bad Nieuweschans. De wandelaars konden kiezen uit een route van ongeveer 15 of 25 kilometer.

Voordat de eerste wandelaars op pad gingen, vertelde Tom Tieman, onder meer bekend van de NPO-documentaire Huilende Bruiden, wat de deelnemers onderweg konden verwachten. Ook ging hij in op het belang van het behoud van het bijzondere erfgoed in het Oldambt.

De titel van de wandeling verwees naar de grote contrasten die onderweg zichtbaar waren. De ‘juichende bruiden’ waren de prachtig gerestaureerde herenboerderijen die een nieuw leven hebben gekregen; imposante gebouwen, ooit symbolen van rijkdom en macht.

Maar het Oldambt kent ook de ‘huilende bruiden’. Niet veel verderop stonden grote, indrukwekkende boerderijen die zichtbaar te kampen hebben met verval. Ramen waren verdwenen, verf bladderde van de muren en de tand des tijds had zijn sporen achtergelaten. De gebouwen herinnerden aan een tijd van grote voorspoed, maar vertelden tegelijkertijd het verhaal van de veranderingen die het landschap en zijn bewoners hebben doorgemaakt.

De tocht liet daarmee niet alleen het verschil zien tussen gerestaureerd en vervallen erfgoed, maar verwees ook naar de historische tegenstelling tussen arm en rijk. Verhalen van rijke boeren, hardwerkende landarbeiders, strijd, hoop en doorzettingsvermogen waren overal langs de route aanwezig.

De Hamdijk vormde het kloppende hart van de tocht. Hier kwam het verhaal van het Oldambt op een bijzondere manier tot leven. Langs de route vertelden gidsen, bewoners en vrijwilligers over de geschiedenis van de verschillende locaties en de mensen die er vroeger leefden en werkten.

Een aantal van de historische boerderijen is inmiddels in bezit van Het Groninger Landschap en wordt gerestaureerd of is al in oude luister hersteld. Voor veel deelnemers was de wandeling daardoor niet alleen een sportieve tocht, maar vooral ook een reis door de tijd langs plekken vol herinneringen.

Onderweg viel er nog veel meer te ontdekken. Onder andere IVN, Het Groninger Landschap en Cultuurplatform Oldambt leverden een bijdrage aan het programma. Ook Kim van den Bergh, bekend van de podcast Het Rode Noorden, was betrokken bij de tocht.

Zo werd de geschiedenis, cultuur en het landschap van het Oldambt voor één dag op een bijzondere manier zichtbaar en beleefbaar. Soms op plekken waar wandelaars normaal gesproken niet kunnen komen en soms op een manier die hen wist te verrassen.

Bij de finish in MFC De Akkerschans ontvingen de deelnemers een herinnering aan deze bijzondere eenmalige wandeltocht.

De Huilende en Juichende Bruiden wandeltocht werd mogelijk gemaakt door een samenwerking tussen gemeente Oldambt, Stichting ZO Groningen, Cultuurplatform Oldambt, diverse eigenaren en bewoners van boerderijen en bijdragen van het STILO Fonds en Stichting Fonds Eemsmond. Daarnaast waren lokale verenigingen, ondernemers, vrijwilligers en de vele locaties langs de route betrokken bij de organisatie.

Foto’s: Catharina Glazenburg