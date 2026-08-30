Blues en rock vullen het Ketelhuis bij Siep & Co tijdens Late Summer Blues

OUDE PEKELA – Het Ketelhuis bij Siep & Co in Oude Pekela stond zaterdagavond 29 augustus volledig in het teken van blues en rock. Tijdens het Late Summer Blues/Rock Festival, georganiseerd door Stichting Blues in Pekel, kwamen ruim 120 blues liefhebbers bijeen voor een avond vol livemuziek, gezelligheid en een fantastische sfeer.

Het Ketelhuis was met ruim 120 bezoekers tot de laatste stoel bezet. Vanaf het begin zat de sfeer er uitstekend in en dat zou de hele avond zo blijven. De dansvloer stond regelmatig vol en het publiek genoot zichtbaar van de muziek.

Big Bo Blues beet de spits af

Big Bo Blues beet de spits af en zorgde meteen voor een sfeervolle opening met schitterende bluesmuziek. De eerste sessie duurde ongeveer een half uur. Met zijn karakteristieke bluesgeluid wist Big Bo het publiek direct voor zich te winnen en vormde hij een uitstekende start van de muzikale avond.

Na de eerste sessie was het de beurt aan de SOPAR Blues/Rock Band. De band stond ongeveer een uur op het podium en bracht een spetterend optreden waarin blues en rock elkaar afwisselden. De stevige klanken zorgden ervoor dat de sfeer in het Ketelhuis nog verder werd opgevoerd. Het publiek reageerde enthousiast en tijdens het optreden stond de dansvloer regelmatig vol.

Big Bo Blues opnieuw op het podium

Na het optreden van SOPAR Blues/Rock Band was het tijd om het podium gereed te maken voor de afsluitende band, The Sidekicks. Tijdens deze podiumwissel kwam Big Bo Blues nogmaals aan bod.

Ook zijn tweede sessie duurde ongeveer een half uur. Daarmee zorgde Big Bo Blues ervoor dat het publiek tijdens de ombouw van het podium kon blijven genieten van live bluesmuziek. Een mooie muzikale invulling van de wisseling, terwijl achter de schermen het podium werd klaargemaakt voor The Sidekicks.

Een avond vol sfeer

De combinatie van goede livemuziek, een enthousiast publiek en de bijzondere ambiance van het Ketelhuis zorgde voor een avond waarop de bluesliefhebbers volop aan hun trekken kwamen. De dansvloer stond regelmatig goed gevuld. Jong en oud genoot zichtbaar van de muziek en de gezellige sfeer die in het Ketelhuis hing.

The Sidekicks zorgen voor een schitterend slot

Als afsluiter was het de beurt aan The Sidekicks. Ook deze band stond ongeveer een uur op het podium en bracht een schitterend optreden. De band wist het publiek steeds verder mee te krijgen. Naarmate het optreden vorderde, werd de sfeer steeds uitbundiger en stond de dansvloer opnieuw regelmatig vol.

Een bijzonder moment ontstond toen de zanger en gitarist samen op één van de tafels in het Ketelhuis gingen staan. Vanaf deze bijzondere plek zorgden zij voor een memorabel moment tijdens het optreden.

Daarbij was een hoofdrol weggelegd voor de gitarist, die met zijn indrukwekkende gitaarspel nog één keer alles uit de kast haalde. Het enthousiaste applaus van het publiek maakte duidelijk dat de bezoekers volop hadden genoten van deze muzikale finale.

Ketelhuis bij Siep & Co uitstekende locatie

Het Ketelhuis en de locatie van Siep & Co hebben opnieuw bewezen een zeer geschikte locatie te zijn voor evenementen als het Late Summer Blues/Rock Festival. De sfeervolle uitstraling, de ruimte en de directe verbinding tussen artiesten en publiek zorgen voor een ambiance die uitstekend past bij blues en live muziek.

Ook de vrijwilligers van Siep & Co en Stichting Blues in Pekel kijken samen terug op een fantastische en zeer geslaagde editie. Dankzij hun gezamenlijke inzet konden de ruim 120 bezoekers genieten van een gezellige en goed georganiseerde avond, waarbij muziek en gastvrijheid hand in hand gingen.

De avond liet opnieuw zien dat de blues in Oude Pekela springlevend is. Goede muziek, een fantastische sfeer, een enthousiast publiek en een uitstekende locatie vormden samen de ingrediënten voor een onvergetelijke bluesavond bij Siep & Co.

Freddy Stötefalk