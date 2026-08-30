Brand bij TenneT-station Meeden laait nog steeds op: blusrobot en landelijke hulp ingezet (update)

MEEDEN – De grote brand in het hoogspanningsstaion van netbeheerder TenneT in Meeden is zondagochtend nog altijd niet onder controle. Volgens de Veiligheidsregio Groningen staat een grote hoeveelheid koelolie in kelders onder het hoogspanningsstation in brand en is het oliereservoir niet veilig toegankelijk voor de brandweer.
Het vuur, dat zaterdagavond rond zeven uur uitbrak, laaide volgens getuigen tijdens de nacht telkens opnieuw fel op. In de nacht is daarom opgeschaald van Grip1 naar Grip2, dat betekent dat extra teams worden ingezet om het verloop van de brand en de rookontwikkeling in de gaten te houden.
Inzet van blusrobot en landelijke assistentie
Om het vuur in de oliekelder te doven gaat de brandweer zwaar materieel inzetten. Hiervoor staat een schuimblusvoertuig klaar en wordt er landelijke assistentie ingeschakeld, waaronder de inzet van een speciale blusrobot en een droneteam. Met diverse waterstralen worden omliggende installaties en gebouwen continu gekoeld om overslag te voorkomen.
De verwachte inzet gaat nog een geruime tijd duren; de veiligheidsregio houdt er rekening mee dat de brandweer zeker nog 24 uur ter plaatse bezig zal zijn. Rondom het verdeelstation zijn diverse wegen afgesloten voor het verkeer in verband met de grootschalige waterwinning.
Omdat het verdeelstation in Meeden voornamelijk fungeert als een 110kV-koppelstation van en naar Duitsland, zijn er voor zover bekend geen directe gevolgen voor de stroomvoorziening van huishoudens in de regio. Ten tijde van het uitbreken van de brand waren er geen personen op het terrein aanwezig.
Rookoverlast duurt nog hele dag
De brandweer verwacht dat de brand én de bijbehorende rookoverlast nog de gehele dag merkbaar zullen blijven in de omgeving. De rook trekt van Meeden in de richting van Westerlee, Scheemda en Winschoten. Ook is de brandlucht in een ruime omtrek waarneembaar.