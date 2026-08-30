Burgemeesters Midden-Groningen en Oldambt op bezoek bij brand Meeden: “Geur vervelend, maar niet schadelijk”

MEEDEN / WINSCHOTEN – Burgemeester Cora-Yfke Sikkema van Oldambt en burgemeester Erica van Lente van Midden-Groningen hebben zondagochtend een bezoek gebracht aan het brandende TenneT-station in Meeden.
Hoewel het verdeelstation zich op het grondgebied van de gemeente Midden-Groningen bevindt, ondervinden inwoners van de gemeente Oldambt veel hinder van de rook. Door de wind trekt de bij vlagen dikke rook namelijk over Scheemda, Westerlee, De Pekela’s en Winschoten.
Volgens Sikkema is er sprake van een goede samenwerking tussen de hulpdiensten, de Veiligheidsregio Groningen en beide gemeenten. “Fantastisch hoe verschillende brandweerploegen meewerken; uit Oost-Groningen, maar bijvoorbeeld ook het droneteam uit Winsum en mensen uit Drenthe,” laat de burgemeester weten via haar sociale media.
Geur niet schadelijk
De burgemeester benadrukt de kernboodschap van de Veiligheidsregio Groningen over de rook- en stankoverlast die het gecontroleerd uitbranden van de transformator veroorzaakt. “De geur die vrijkomt bij de brand is vervelend, maar niet schadelijk voor de gezondheid”, aldus de burgemeester.
Daarom blijft het advies aan omwonenden in het benedenwinds gebied onverminderd van kracht: wie last heeft van de rook, wordt dringend verzocht ramen en deuren dicht te houden en mechanische ventilatiesystemen uit te schakelen.