WINSCHOTEN / BLAUWE STAD – Evangelische Gemeente Immanuel Winschoten viert doopfeest in Blauwe Stad
Vanmorgen verzamelden de leden en andere gasten van de EG Immanuel uit Winschoten zich op Strand Zuid in Blauwe Stad.
Daar werden een groep mensen gedoopt op belijdenis van hun geloof in God en Zijn zoon Jezus.
Ondanks de dreigende regenbuien waren er een heleboel bezoekers die dit feest mee wilden vieren.
Een muziekteam begeleidde de samenzang en Natascha Boné vertelde de aanwezigen wat de doop betekende, uitkomen voor en in wie je gelooft en dat je zonder Hem niet verder wil.
Zij sprak daartoe uit het boek in de bijbel waar Jezus werd gedoopt door Johannes de Doper.
In eerste instantie zouden er zes mensen worden gedoopt, maar tijdens de doopplechtigheid in het water kwam er nog iemand die aangaf dat ze gedoopt wilde worden.
De bezoekers hadden het tot net na de plechtigheid droog gehouden maar de dienst werd afgesloten tijdens een flinke regenbui, niet dat het wat uitmaakte, iedereen ging blij naar huis.
Evangelische Gemeente Immanuel komt elke zondagmorgen om 10.00 uur samen in hun kerk op de Venne 132 in Winschoten.
Evangelische Gemeente Immanuel Winschoten viert doopfeest in Blauwe Stad
WINSCHOTEN / BLAUWE STAD – Evangelische Gemeente Immanuel Winschoten viert doopfeest in Blauwe Stad