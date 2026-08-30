Honderden bezoekers genieten van Open Tuin & Boerderijdag in Wildervank

WILDERVANK – De familie Laarman aan de Landbouwstraat in Wildervank opende zondag opnieuw de deuren van de boerderij en tuin voor de derde editie van de Open Tuin & Boerderijdag. Het evenement trok, net als voorgaande jaren, honderden bezoekers.
Bezoekers konden op een laagdrempelige manier kennismaken met het boerenleven en een kijkje nemen op het erf. Ook de tuin vormde een belangrijke trekpleister. De tuin stond volop in bloei en bood bezoekers de gelegenheid om op eigen tempo rond te wandelen en van de verschillende bloemen en planten te genieten.
Op het erf was van alles te beleven. Bezoekers konden onder meer kennismaken met verschillende boerenproducten en terecht bij diverse kraampjes. Ook was er gelegenheid om een kijkje te nemen bij de koeien. Voor de inwendige mens waren er onder andere poffertjes, een broodje hamburger, een ijsje en een glaasje melk.
Voor kinderen waren er verschillende activiteiten georganiseerd. Zo konden zij spelenderwijs kennismaken met het boerenbedrijf en ontdekken waar producten zoals melk vandaan komen. Een bezoek aan de koeien maakte daarbij voor veel kinderen extra duidelijk dat melk niet in de supermarkt ontstaat, maar op de boerderij.
Foto’s/info: Peter Pannenman