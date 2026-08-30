DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).
Haren
Twee onbekende jongeren hebben de voordeur van een appartementencomplex aan de Kirchstraße in Haren beschadigd. Volgens de eerste bevindingen hebben ze rond 18.30 uur zaterdagavond de voordeur met een onbekend voorwerp ingeslagen, waardoor er schade is ontstaan. De twee jongeren worden omschreven als jongens van ongeveer 10 tot 12 jaar oud. Ze zouden donker haar hebben en donkere kleding dragen. Een van de jongeren droeg mogelijk een wit T-shirt onder zijn overhemd. De politie is een onderzoek gestart en verzoekt getuigen die informatie over de jongeren kunnen verstrekken of die verdachte zaken hebben gezien, contact op te nemen met het politiebureau van Haren op (05932) 72100
Haselünne
Na een ernstige mishandeling in een woning aan de Ritterstrasse in Haselünne heeft de politie zaterdagavond twee verdachten aangehouden. Aan de actie ging een grootschalige zoekactie vooraf, waarbij veel agenten betrokken waren. Volgens de eerste bevindingen werd een 62-jarige man rond 21.00 uur in zijn woningdoor een 57-jarige man aangevallen. Tijdens het incident zou een 59-jarige vrouw enkele persoonlijke bezittingen van het slachtoffer hebben meegenomen.
Direct na de melding van het misdrijf startte de politie een grootschalige zoekactie. Agenten van verschillende afdelingen van de politie Emsland/Grafschaft Bentheim namen hieraan deel, waaronder agenten uit Meppen, Haselünne, Sögel, de verkeerspolitie en de K-9-eenheid.
Tijdens de zoekactie werd in de buurt van een vakantieverblijf in Lingen het voertuig van de verdachten aangetroffen. De twee verdachten openden vervolgens vrijwillig de deur en werden zonder verzet aangehouden. Er werd bewijsmateriaal en een deel van de gestolen goederen aangetroffen.
De twee verdachten werden vrijgelaten nadat het politieonderzoek was afgerond.
Het onderzoek naar de achtergrond en de precieze gang van zaken is nog gaande.