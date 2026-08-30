Leden Damclub Winschoten schuiven weer achter de borden

WINSCHOTEN – Na de zomerstop begint het merendeel van alle damverenigingen in Nederland weer met hun damactiviteiten, met als belangrijkste onderdeel, de onderlinge competitie. Damclub Winschoten gaat nog een stapje verder en biedt naast de onderlinge competitie voor de gevorderde dammers, ook voor de beginnende dammer de mogelijkheid zich aan te sluiten bij de “trainingsgroep”. Tenslotte heeft Damclub Winschoten een gezonde jeugdafdeling van zo’n 16 leden. Woensdagmiddag 2 september bijt de jeugdafdeling van Damclub Winschoten het spits af in de “cursusruimte” van bibliotheek Winschoten. Woensdagavond 2 september staat vervolgens de eerste ronde van de onderlinge competitie op de planning in het gebouw van S.V. Bovenburen aan de Tromplaan in de Molenstad voor de gevorderde dammers. Als laatste tak van Damclub Winschoten, start op vrijdagavond 4 september de “Trainingsgroep” eveneens in het gebouw van S.V. Bovenburen. Al met al fluctueert het ledental van Damclub Winschoten, sinds jaar en dag, tussen de 35 en 40 leden.

Jeugdafdeling

De jeugdafdeling van Damclub Winschoten is sinds oktober 2022 gehuisvest in de “cursusruimte” van bibliotheek Winschoten. Dit is overigens een samenwerkingsverband tussen bibliotheek Winschoten en Damclub Winschoten. De 16 jeugdleden gaan als vanouds weer beginnen met de theorie uit de zogenaamde werkboeken. Na het doornemen van deze werkboeken kunnen de jeugdspelers opgaan voor een damdiploma. Tenslotte worden na afloop onderlinge partijen gespeeld. Vooraf worden nog wat “basisprincipes” onder de loep genomen op het demonstratiebord. Daarnaast kan de jeugd komend seizoen weer volop deelnemen aan zo’n 14 jeugdtoernooien, zoals 6 regio-cup toernooien tot Provinciale kampioenschappen voor benjamins, welpen, pupillen en aspiranten. Daarnaast komen voor alle leeftijdscategorieën nog de halve finales om de NK-titel langs. De regio-cup toernooien vinden evenals vorig jaar plaats in Groningen, Hijken, Hoogeveen, Gramsbergen, Dedemsvaart en Winschoten. Bovengenoemde plaatsen kunnen namelijk van oudsher bogen op een bloeiende jeugdafdeling.

Onderlinge competitie

De onderlinge competitie begint traditiegetrouw de eerste woensdag in september om 19:00 uur in het gebouw van S.V. Bovenburen aan de Tromplaan in Winschoten, waarbij de wedstrijden worden samengesteld volgens het zogenaamde “rondtoernooi systeem”.

Het speeltempo is daarbij evenals voorgaande jaren vastgesteld op “Fischer 40 + 1”.

De woensdagavond groep bestaat overigens momenteel uit een 12-tal leden.

Trainen met lidraughts

Door zogenaamde thuisstudie op de computer, laptop of IPad kan de speelsterkte worden verbeterd. Vooral “Lidraughts” biedt vele mogelijkheden met daarnaast “Play OK” en “Dam 2.2”. Voor de beginnende dammer is begeleiding op de trainingsgroep ideaal om te starten met de damsport. Damclub Winschoten biedt deze mogelijkheid op de vrijdagavond.

“Trainingsgroep” op vrijdagavond ook voor nieuwe (beginnende) leden

Damclub Winschoten heeft de breedtesport hoog in het vaandel en beschikt naast de groep gevorderde dammers op woensdagavond, sinds vorig jaar januari over een echte “Trainingsgroep”. Deze succesformule gaat vrijdagavond 4 september om 18:30 uur weer van start in het gebouw van S.V. Bovenburen. Het eerste halfuur tot drie kwartier wordt dan gebruikt voor de theorie, om daarna het geleerde in praktijk te brengen met onderlinge partijen tot 21:00 uur. Deze “trainingsgroep” bestaat momenteel uit 12 personen en is tevens geschikt voor de beginnende senior dammer en middelbare schoolleerlingen.

De theorielessen worden, in begrijpelijke taal uitgelegd, waarbij de damclub beschikt over een zogenaamd demonstratiebord om het geheel inzichtelijk te maken. Bij de theorie moeten we in eerste instantie denken aan de basisprincipes van het damspel: zoals de spelregels (indien nodig), de opbouw en positiespel. Herintredende jeugdspelers en beginnende senioren mogen via de “Trainingsgroep” op vrijdagavond de eerste vier lessen gratis bijwonen. In de wandelgangen hebben zich reeds twee beginnende leden aangemeld voor de training.

13e Scholendamtoernooi

De basisscholen in de regio Oost-Groningen zijn door Damclub Winschoten wederom uitgenodigd deel te nemen aan het 13e scholendamtoernooi. In januari 2027 fungeert, evenals vorige jaar, het theatercafé van Cultuurhuis De Klinker wederom als decor.

Woensdagmiddag 13 januari beginnen de welpen, groep 3 t/m 6 en 14 dagen later de pupillen groep 7/8. Onderhand zijn na de start van het schooldammen in 2013 honderden basisschoolleerlingen in aanraking gekomen met de damsport.

Nieuw 3e klasse Nationale Competitie

De KNDB heeft, volgens ingewijden, met het invoeren van de 3e klasse een goede stap gezet om de breedtesport in het algemeen eer aan te doen. In principe is de derde klasse in het leven geroepen, als een mix voor de beginnende senioren en jeugdspelers. Onderhand nemen Ons Genoegen Wapenveld, Denk & Zet Westerhaar, HDC Hoogeveen en Damclub Winschoten elk met een 6-tal deel aan deze dubbele competitie, die qua speeldata parallel lopen naast de bestaande Nationale Competitie. De ereklasse, hoofdklasse, eerste klasse en tweede klasse starten om klokslag 12:00 uur. De derde klasse daarentegen begint als basis om 14:00 uur. Het standaard speeltempo van “Fischer 80 basisminuten + 1 bonusminuut per zet”, is voor derde klasse teruggebracht naar “Fischer 60 basisminuten + 30 bonusseconden per zet”. De trainingsgroep heeft in combinatie met de jeugdafdeling van Damclub Winschoten geleidt tot een zestal dat het komende seizoen deelneemt aan de derde klasse van de KNDB.

Bron: Geert Lubberink