Noordster verslaat Bareveld met dikke cijfers in de beker

OUDE PEKELA – Derdeklasser Noordster heeft in de beker eenvoudig afgerekend met vijfdeklasser Bareveld. Op het eigen sportpark was de ploeg van trainer Kenny Koning met maar liefst 7-1 te sterk voor de bezoekers.
Door Gert Meulman
Bareveld, de ploeg van trainer Willem Dontje, begon nog goed aan de wedstrijd. In de eerste tien minuten kreeg de vijfdeklasser zelfs twee goede mogelijkheden om de score te openen. Eerst was het Herman Ludolphie die van dichtbij te zacht inschoot. Even later kreeg Niels Kalk een vergelijkbare kans, maar ook hij mikte van dichtbij voorlangs.
Noordster leek daarna wakker geschud en nam het initiatief volledig over. Na ruim een kwartier spelen opende Milan de Vroome de score. De thuisploeg bleef vervolgens de druk opvoeren en Bareveld kwam nauwelijks nog aan het opbouwende voetballen toe. Na een klein half uur verdubbelde Romano Bruintjes de voorsprong. Bruintjes verkeerde deze middag in uitstekende vorm en liet dat kort daarna opnieuw zien. Met een schitterend geplaatste vrije trap zorgde hij voor de 3-0. Noordster ging vervolgens vrolijk verder. Na een goede actie over de rechterkant van Indy van Spankeren was het opnieuw Milan de Vroome die de bal binnentikte: 4-0. Nog voor rust werd het zelfs 5-0. Na een foutje van doelman Jesse Mink was het Aaron Meijerhof die van dichtbij wist af te ronden. Bareveld kreeg voor de rust nog een mogelijkheid om iets terug te doen. Glenn Mulder zag zijn inzet echter gekeerd door Noordster-doelman Marijn Meering.
Na de pauze zakte het tempo behoorlijk en werd het lange tijd een wat gezapige partij. Noordster kreeg nog wel kansen. Zo kopte Milan de Vroome op de paal en zag Romano Bruintjes een inzet gestopt worden door doelman Mink. Na een half uur spelen viel alsnog de zesde Noordster-treffer. De ingevallen Robert Tieks wist een voorzet van Leon Schulingkamp uitstekend af te ronden en bepaalde daarmee de stand op 6-0.
De zevende treffer kwam daarna opnieuw op naam van Romano Bruintjes. Nadat hij alleen op doelman Mink was afgegaan, was het voor de uitblinker een koud kunstje om zijn derde van de middag binnen te schieten: 7-0. Bareveld bleef in de slotfase strijden voor een eretreffer en kreeg die uiteindelijk ook. Glenn Mulder was hiervoor verantwoordelijk. Met een fraai geplaatste kopbal bepaalde hij de eindstand op 7-1.
Tekst en foto’s: Gert Meulman