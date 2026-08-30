Oldtimer Aardappelrooidemonstratie trekt veel publiek naar De Maten

DE MATEN – Aan de Moersloot in De Maten vond vandaag de jaarlijkse Oldtimer Aardappelrooidemonstratie plaats.
Onder grote belangstelling konden bezoekers zien hoe vroeger met bijzondere, vaak tientallen jaren oude landbouwmachines aardappelen werden gerooid.Op en langs het land stonden veel belangstellenden die de demonstraties van dichtbij bekeken. De verschillende oldtimers trokken daarbij veel aandacht. De machines lieten zien hoeveel vakmanschap en inzet er vroeger nodig waren om de aardappelen van het land te halen.
Wat ooit begon als een kleine demonstratie bij Harry Kuper, is in de loop der jaren uitgegroeid tot een evenement dat steeds meer bezoekers trekt. Ieder jaar weten meer mensen de weg naar De Maten te vinden. Daarmee is de aardappelrooidemonstratie inmiddels een vaste activiteit op de kalender.
De groei van het evenement is mede te danken aan de inzet van veel vrijwilligers. Ook De Maten Verbindt levert een belangrijke bijdrage aan de organisatie en de verdere ontwikkeling van het evenement. De grote belangstelling laat zien dat de combinatie van landbouwgeschiedenis, oude machines en ontmoeting veel mensen aanspreekt.
Jubileum Plaatselijk Belang De Maten
De aardappelrooidemonstratie maakt deel uit van een bijzonder jaar voor De Maten. Plaatselijk Belang De Maten bestaat dit jaar 50 jaar. In het kader van dit jubileum vindt op zaterdag 5 september om 14.00 uur een reünie plaats in Dorpshuis De Vluchtweide in De Maten. Tijdens deze bijeenkomst wordt het eerste exemplaar van het jubileumboek overhandigd aan burgemeester Jaap Velema en aan de oudste dorpsbewoner van De Maten. Mensen die vooraf een exemplaar van het jubileumboek hebben besteld, kunnen hun boek tijdens de reünie afhalen.
Een week later staat De Maten opnieuw in het teken van feest. Op vrijdag 11 en zaterdag 12 september vindt het grote feestweekend ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum plaats. Het volledige programma is te vinden op www.dematenverbindt.nl.
André Dümmer