Oldtimer Aardappelrooidemonstratie trekt veel publiek naar De Maten

Bewolkt, later vandaag kans op stevige (onweers)buien

Vrijdag Het is momenteel bewolkt en grijs bij 21°graden. Vanmiddag verandert het weerbeeld snel: het KNMI heeft code geel afgegeven voor onze provincie. Tussen 14.00 en 18.00 uur trekken er vanuit het zuidwesten felle regen- en onweersbuien over met kans op hagel, veel neerslag en zware windstoten tot 75 km/u (8 tot 9 Bft).

Vanavond en Vannacht Vanavond trekt het noodweer weg richting Duitsland en volgt een drogere nacht bij 15°C.

Zaterdag Morgen verloopt een stuk rustiger. Wolken, korte zonnige momenten en een enkele lichte bui wisselen elkaar af. Het wordt maximaal 21°C bij een stevige zuidwestenwind van 4 Bft. ’s Nachts blijft het op een enkel spatje na droog bij 15°C.

Tip van de redactie: : Schijn bedriegt vanmorgen! Laat je niet misleiden door de grijze rust en check vanmiddag de buienradar voor je op pad gaat.