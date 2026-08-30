Onrust over rookontwikkeling brand Meeden: brandweer organiseert bewonersbijeenkomst (UPDATE met foto’s en video’s)

MEEDEN – De aanhoudende brand bij het TenneT-station in Meeden zorgt voor toenemende onrust onder omwonenden. Op sociale media maken inwoners zich grote zorgen over de schadelijkheid van de dikke zwarte rookwolken, die van kilometers afstand te zien zijn. Daarom organiseert de brandweer maandagavond een informatiebijeenkomst in het dorpshuis van Meeden. Ondertussen adviseert de Veiligheidsregio tuingroenten goed te wassen of weg te gooien.

Sinds zaterdagavond zeven uur woedt er een hevige brand in een transformator op het terrein van de netbeheerder aan de Beneden Veensloot. Doordat het vuur niet rechtstreeks te blussen is, heeft de brandweer besloten de installatie gecontroleerd te laten uitbranden. Dat kan volgens de brandweer tot zeker woensdag duren en dat proces gaat gepaard met intense rookontwikkeling en een penetrante geur, die door de wind momenteel over een groot gebied in Oost-Groningen trekt.

Zorgen op sociale media

Met name op platforms als Facebook en X delen verontruste inwoners van Meeden, Winschoten, Scheemda, Westerlee en de Pekela’s beelden van de enorme rookkolom. Veel mensen twijfelen er openlijk aan of de rook en geur, afkomstig van brandende koelolie en elektrische onderdelen, wel zo onschadelijk is als eerder werd gemeld.

De hulpdiensten en de Veiligheidsregio Groningen benadrukken dat het inhaleren van rook nooit gezond is en adviseren dringend om uit de rook te blijven, ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te zetten. Tegelijkertijd willen de instanties verduidelijken welke stoffen er precies worden gemeten en welke risico’s dat met zich meebrengt.

Gooi groenten weg

Omwonenden van het brandende TenneT-station in Meeden die neerdalende branddeeltjes op hun bezittingen aantreffen, krijgen het advies om deze grondig te reinigen met water en zeep.

Dat meldt de Veiligheidsregio Groningen nadat verontruste inwoners meldden dat er roet en neergeslagen deeltjes op hun auto’s en in hun tuinen terecht zijn gekomen.

Auto’s en andere buiten gelegen voorwerpen kunnen het beste gewoon worden afgewassen met water en zeep. Voor producten en groenten uit eigen tuin luidt het advies om deze voor consumptie zeer grondig schoon te wassen. Mocht het niet lukken om de deeltjes er volledig af te krijgen, dan adviseert de veiligheidsregio om het eten voor de zekerheid weg te gooien.

Informatieavond in dorpshuis

Om inwoners rechtstreeks te woord te staan en uitleg te geven over de metingen en de huidige stand van zaken rondom het uitbranden, schuiven vertegenwoordigers van de brandweer, Tennet en de gemeente maandagavond aan in het dorpshuis in Meeden. Bewoners worden van harte uitgenodigd om daar hun vragen en zorgen te delen. Exacte tijdstippen en verdere details over de bijeenkomst worden via de officiële kanalen van de gemeente, brandweer en de veiligheidsregio bekendgemaakt.

Hereweg 203, 9651 AG Meeden

Foto’s: Reina Stel, Wiktor Moorlag en Frans Kroon

Video’s: Warnder Venema, Groningen 1 en Chris Molema

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