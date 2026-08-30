Rommelroute Ter Apelkanaal groot succes

TER APELKANAAL – De rommelroute in Ter Apelkanaal was net als vorig jaar weer een groot succes.
51 adressen hadden zich aangemeld om spullen op de eigen oprit of vanuit de garage te verkopen. De door de organisatie verstrekte posters prijkten dan ook op menig raam in het dorp. Het weer zat redelijk mee en het was gezellig druk in de straten. De deelnemrs hadden hun opritten mooi versierd en gezellig ingericht.
De verkopers waren enthousiast. Tussen 10.00 uur en 15.00 uur werden diverse spullen aan de man gebracht en/of er werd even een gezellig praatje gemaakt.
Dit was de derde editie van de Rommelroute Ter Apelkanaal en de intentie is om deze elk jaar op de laatste zaterdag in augustus te houden.
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Bron: Lian Palmans