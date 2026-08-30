Spiegeltheater komt in het najaar naar Veendam

VEENDAM – Durf jij jezelf in de spiegel te kijken? Heb jij jezelf scherp in beeld? Vanaf oktober start Trias Vita met de jaarcursus Spiegeltheater voor jong en oud, woonachtig in de omgeving Veendam en omstreken.
Sinds november 2023 is Trias Vita, Centrum voor Levenslange Ontwikkeling, gevestigd in het hart van Veendam. Ondertussen heeft Trias Vita zich doorontwikkeld van coachings- tot ontwikkelingscentrum voor kinderen, jongeren en nu ook volwassenen.
Met de jaarcursus Spiegeltheater, onder begeleiding van een gediplomeerd coach, krijgen deelnemers zichzelf met spelend coachen, gebaseerd op onder andere oefeningen uit het theater, scherper in beeld. Het doel hiervan is meer verbonden te raken met jezelf, anderen en je leefomgeving. Hierdoor ontwikkel je je verder en krijg je meer mogelijkheden tot je beschikking om keuzes te maken die beter bij je passen, zowel privé als in het werk.
Trias Vita biedt deze cursus aan aan kinderen (4+), jongeren en volwassenen. Het is een jaarcursus die loopt van oktober 2026 tot en met juli 2027, met uitzondering van schoolvakanties. Op dinsdag- en/of woensdagmiddag zal deze gegeven worden voor kinderen en op dinsdag- en/of vrijdagavond voor jongeren en volwassenen. De cursus vindt plaats in het Trias Vita Centrum te Veendam (kleine groep) of op locatie binnen de gemeente Veendam (grote groep), maar is ook te volgen als individueel maatwerktraject. Naast dat er hard zal worden gewerkt en persoonlijke grenzen ontdekt en verlegd, is het bovenal ook een wekelijks moment om te ontspannen en samen plezier te maken. De cursus wordt afgestemd op de ontwikkeling van de deelnemers.
Meer informatie is te vinden op www.triasvita.com.
Bron: Trias Vita