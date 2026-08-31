Basisscholen in Groningen maken kans op meer groen in de klas

GRONINGEN – Het nieuwe schooljaar start dit jaar groener dan ooit. Na het succes van voorgaande edities keert de Jungleklas winactie dit jaar groter en groener terug dan ooit. Alle basisscholen in Groningen maken dit jaar kans op meer groen in de klas. Uiteindelijk worden maar liefst honderd klassen daadwerkelijk vergroend. Plants & Flowers Foundation Holland werkt daarvoor dit jaar opnieuw samen met GreenBee Foundation. Honderd klassen krijgen dit jaar een les over plantenverzorging, waarbij ieder kind een eigen plant ontvangt. Van deze honderd klassen maken drie klassen bovendien kans op een totale metamorfose van hun lokaal tot een Jungleklas, vol met luchtzuiverende planten. Basisscholen uit Groningen kunnen zich nu aanmelden voor de winactie.

Planten helpen met focus in digitaal tijdperk Uit afgelopen jaren blijkt hoe groot het animo onder basisscholen is voor meer groen in de klas. Zo meldden zich tijdens de vorige editie ruim 350 scholen aan voor de Jungleklasactie. Dit jaar kunnen honderd klassen deelnemen en ervaren wat meer groen in de klas kan betekenen. Logisch als je kijkt naar het effect dat vergroening teweeg kan brengen. Uit het onderzoek dat vorig jaar tijdens de actie werd uitgevoerd blijkt dat planten bijdragen aan het welzijn en de leerprestaties van kinderen. Leerlingen gaven aan* zich na de vergroening meer op hun gemak te voelen (van 7,1 naar 7,6), rustiger aan het werk te gaan (van 7,5 naar 8,0) en zich beter te kunnen concentreren (van 6,4 naar 6,9). Een welkom effect als je nagaat dat steeds meer kinderen moeite hebben zich te concentreren* nu digitale leermiddelen ook de norm worden op basisscholen.

100 klassen worden groener

GreenBee Foundation, opgericht met als doel om kinderen op een praktische en positieve manier in verbinding te brengen met planten, natuur en duurzaamheid, benadrukt de vele voordelen van planten in de klas. Door samen te werken met Plants & Flowers Foundation kunnen dit jaar honderd klassen de voordelen van meer planten in de klas ervaren. De honderd winnende klassen krijgen een gratis plantenles, gegeven door professionals uit de sierteeltsector, waarbij elk kind een eigen plant krijgt. Na afloop van de actie wordt de impact van de vergroening op onder andere concentratie, leerprestaties en het algemeen welzijn van de leerlingen onderzocht. Drie klassen maken daarnaast nog kans op de hoofdprijs: een Jungleklas.

Meedoen?

Aanmelden is eenvoudig, stuur een mailtje naar klasvolplanten@gmail.com. Je ontvangt dan een link naar een online deelnameformulier waarop je de benodigde informatie kunt invullen om deel te nemen. Het formulier invullen kost ongeveer 5 minuten.



De inschrijfperiode sluit op 21 september, dus wacht niet te lang!