Echtpaar Bakker viert 65-jarig huwelijksjubileum

WEDDE – Het echtpaar Tjeerd Jans Bakker en Willemtje Bakker-Egges vierde vandaag een bijzondere mijlpaal: zij zijn 65 jaar getrouwd.
Burgemeester Jaap Velema bracht vanmiddag namens de gemeente Westerwolde de felicitaties over aan het echtpaar. Hij kwam daarbij niet met lege handen. Ter gelegenheid van het bijzondere jubileum ontvingen de heer en mevrouw Bakker kopjes en schoteltjes met daarop het wapen van Westerwolde.
Tjeerd Jans Bakker, geboren op 6 juli 1935, en Willemtje Bakker-Egges, geboren op 8 februari 1940, traden op 31 augustus 1961 in Vlagtwedde in het huwelijk. Het echtpaar woonde jarenlang aan de Wollinghuizerweg, waar de heer Bakker een gemengd agrarisch bedrijf runde. Samen kregen zij een zoon en een dochter. Inmiddels is de familie uitgebreid met drie kleinkinderen en drie achterkleinkinderen.
De voormalige boerderij heeft inmiddels een nieuwe generatie als bewoner. De kleinzoon van het echtpaar woont er samen met zijn gezin en runt er Bakker Agri-Works. De heer en mevrouw Bakker nemen er nog regelmatig een kijkje en houden zo de verbinding met de plek waar jarenlang hun leven en werk samenkwamen.
Foto’s: Jan Glazenburg