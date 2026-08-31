Hartverwarmende Italiaanse film La vita va così in Filmhuis vanBeresteyn

VEENDAM – Op maandagavond 7 september vertoont Filmhuis vanBeresteyn de Italiaanse tragikomedie La vita va così. Een hartverwarmend en op ware gebeurtenissen gebaseerd verhaal over een eigenzinnige herder die weigert te wijken voor de plannen van een machtige projectontwikkelaar. Leden van Filmhuis vanBeresteyn kunnen deze film gratis bezoeken.
In een klein Sardinisch dorp heeft een Milanese zakenman zijn zinnen gezet op de bouw van een luxueus resort aan het strand. Veel inwoners zien de plannen graag doorgaan vanwege de werkgelegenheid die het resort kan opleveren. Maar de oudere herder Efisio weigert zijn huis en land te verkopen. Zijn familie laat er al generaties lang koeien grazen op de idyllische stranden.
Ondanks steeds hogere geldbedragen en toenemende druk vanuit het dorp en de projectontwikkelaars houdt Efisio voet bij stuk. Ook zijn dochter Francesca heeft aanvankelijk moeite met zijn koppigheid, maar begint gaandeweg te begrijpen waarom haar vader weigert zijn land op te geven.
La vita va così van regisseur Riccardo Milani is een warme film met humor en een serieuze onderlaag over vooruitgang, gemeenschap en de dingen die niet te koop zijn.
Datum: maandag 7 september 2026
Aanvang: 19.30 uur
Voor info: www.vanberesteyn.nl
Adres: Museumplein 5a / 9640 AD Veendam
Bron: van vanBeresteyn