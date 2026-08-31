Herfstfair én rommelmarkt in Harpel

HARPEL – Op zaterdag 19 september is er van 11.00 tot 16.00 uur van alles te beleven bij Buurthuis Harpel.
Op het voormalig schoolplein wordt een gezellige herfstfair georganiseerd met verschillende kraampjes, leuke producten en natuurlijk iets te eten en te drinken. Naast de herfstfair is er ook een rommelmarkt, waar bezoekers lekker kunnen snuffelen tussen tweedehands spullen en op zoek kunnen gaan naar mooie koopjes.
Het belooft een gezellige middag te worden voor jong en oud, met volop gelegenheid om rond te kijken, iets lekkers te halen en elkaar te ontmoeten.
De toegang is vrij. Voor vragen of meer informatie kan contact worden opgenomen via activiteiten@harpel.nu
Bron: Jochem van der Woude