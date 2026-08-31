Honderd Groningers naar Klimaatmars Amsterdam: Verenigd Front GDFO in geel anti-kernenergieblok

GRONINGEN, AMSTERDAM – Zo’n honderd deelnemers uit Groningen reizen zaterdag 12 september af naar Amsterdam voor de jaarlijkse Klimaatmars. Om 13.00 uur start de mars vanaf de Dam. Onder de deelnemers bevindt zich ook Verenigd Front Kern(afval) Gezond Groningen, Drenthe, Friesland en Overijssel (GDFO).
De organisatie voert tijdens de Klimaatmars nadrukkelijk actie tegen kernenergie en de opslag van radioactief afval in de Nederlandse bodem. Verenigd Front GDFO sluit zich aan bij een gezamenlijk geel blok van anti-kernenergieorganisaties.
Naast deelname aan de mars heeft Verenigd Front GDFO een eigen stand. Bezoekers kunnen daar informatie, folders en een klimaatkrant krijgen over de gevolgen en risico’s van kernenergie en radioactief afval.
De Klimaatmars brengt jaarlijks duizenden mensen en tientallen organisaties samen rond klimaat en milieu. Ook politieke partijen zoals PRO, SP en PvdD nemen deel.
Tjeerd Palstra, voorzitter van Verenigd Front GDFO:
“Het klimaat en onze leefomgeving gaan ons allemaal aan. Wij willen tijdens deze Klimaatmars duidelijk laten zien dat kernenergie geen oplossing is voor een duurzame toekomst. Radioactief afval blijft duizenden jaren een probleem. Dat mogen we niet afschuiven op toekomstige generaties.”
Verenigd Front GDFO verwacht dat de verschillende klimaat- en milieuorganisaties ook dit jaar gezamenlijk zorgen voor een kleurrijke en energieke mars. Regen of zonneschijn zal de deelnemers daarbij niet tegenhouden.
Bron en foto’s: Tjeerd Palstra