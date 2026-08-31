Jeanette Stolwijk uit ter Apel gehuldigd als 25.000e bezoeker Zwembad Moekesgat

TER APEL – Vanmorgen werd mevrouw Jeanette Stolwijk uit ter Apel gehuldigd als 25.000e bezoeker van Zwembad Moekesgat.
In Zwembad Moekesgat werd mevrouw Jeanette Stolwijk (67 jaar) uit ter Apel vanmorgen door wethouder Wietze Potze in het zonnetje gezet. Mevrouw werd gehuldigd als 25.000e bezoeker van dit seizoen. Mevrouw komt drie keer per week naar het zwembad om baantjes te zwemmen.
De wethouder verraste haar met bloemen, een handdoek van de gemeente Westerwolde en een jaarabonnement op het zwembad.
Voor badmeester Gerard Meesters was het ook een speciale dag. Het was zijn laatste seizoen als badmeester. Na 47 seizoenen gaat hij met pensioen.