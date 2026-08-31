DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).
Bunde
Tijdens een regenbui verloor gistermiddag om 16.15 uur op de A31 ter hoogte van Bunde een 43 jarige bestuurder van een Hyundai Ioniq 5 de controle over zijn voertuig en botste tegen de vangrail. Er raakte niemand gewond. De auto raakte fors beschadigd.
De politie heeft gistermorgen om 6.45 uur tijdens een grenscontrole op de parkeerplaats Bunderneuland een 32 jarige Syriër aangehouden. De man zat als passagier in een internationale bus. Hij had nog een boete van 1.170 euro openstaan voor het rijden zonder rijbewijs, valsheid in geschrifte en rijden onder invloed. Omdat hij het bedrag niet kon voldoen werd hij naar een gevangenis overgebracht. Daar mag hij anderhalve maand verblijven. Daarnaast waren de autoriteiten wegens twee andere zaken geïnteresseerd in zijn huidige verblijfplaats.
Meppen
Tussen zaterdag 6.00 en zondag 22.00 uur is bij een bedrijf aan de Am Rögelberg in Meppen ingebroken. De daders gingen er met verschillende werktuigen en geld vandoor. Ook werden sigaretten- en snackautomaten vernield. De schade wordt op 100.000 euro geschat. De politie is een onderzoek gestart en verzoekt getuigen zich te melden via 05931/9490.