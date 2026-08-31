Laatste Gratis Kennismakingsclinic van 2026 bij Golfclub Westerwolde

Foto: Ed van de Bunt
- Catharina Glazenburg - Sport

VLAGTWEDDE – Op zaterdag 12 september organiseert Golfclub Westerwolde van 10:00 tot 12:00 uur, de laatste gratis kennismakingsclinic van 2026 op de golfbaan in Vlagtwedde. ​

De ochtend begint met een korte introductie over het schitterende Westerwolde, onze gastvrije golfclub en de golfsport in het algemeen. Daarna gaan we actief aan de slag: onder begeleiding van enthousiaste leden maakt u kennis met de basisvaardigheden van golf, zoals grip, houding en swing. U oefent op de driving range en de oefengreen, en speelt zelfs enkele holes op de baan. ​

Na de clinic bieden wij een aantrekkelijk pakket aan om in enkele maanden uw Golfvaardigheidsbewijs (GVB) te behalen, inclusief praktijklessen, theorielessen, examen en onbeperkt gebruik van de baan gedurende drie maanden. ​

Aanmelden voor de gratis clinic kan via clinics@gcwesterwolde.nl

Locatie:​ Golfclub Westerwolde Laan van Westerwolde 8 9541 ZA Vlagtwedde​.

Ervaar zelf hoe leuk en toegankelijk golf is. Wij kijken ernaar uit u te verwelkomen bij onze golfclub!​

Bron: Ed van de Bunt

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