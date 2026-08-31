Leerlingen De Driesprong gaan strijd aan met elektronisch afval tijdens E-waste Race

VRIESCHELOO – Bij KC De Driesprong in Vriescheloo is vanmorgen de E-waste Race voor de gemeente Westerwolde officieel van start gegaan. De komende vier weken gaan leerlingen van acht basisscholen uit Westerwolde, Stadskanaal, Oldambt en Borger-Odoorn de strijd aan met elektronisch afval, ook wel e-waste genoemd.

Namens de gemeente Westerwolde waren wethouder Giny Luth en Bert Meulman bij de start aanwezig. Wecycle werd vertegenwoordigd door Romie en Maureen. Ook onderwijzeres Chantel was bij de aftrap aanwezig.

Wethouder Luth gaf het startsein door een aantal oude mobiele telefoons in te leveren. Daarmee werd duidelijk gemaakt dat kleine, afgedankte elektronische apparaten niet zomaar in een la hoeven te blijven liggen, maar op een verantwoorde manier kunnen worden ingezameld en gerecycled.

Van 7 september tot en met 1 oktober verzamelen de leerlingen zoveel mogelijk oude en kapotte elektronische apparaten. Ze krijgen punten voor het inzamelen, maar ook voor het hergebruiken en repareren van apparaten. De school die aan het einde van de race de meeste punten heeft verzameld, wint een volledig verzorgd schoolreisje.

Tijdens de E-waste Race krijgen de kinderen eerst les over elektronisch afval, waar grondstoffen vandaan komen en hoe onderdelen van oude apparaten opnieuw kunnen worden gebruikt. Op die manier leren zij op een praktische en speelse manier waarom recycling belangrijk is.

Ook inwoners kunnen helpen

Inwoners uit de omgeving van de deelnemende scholen kunnen de leerlingen helpen door kleine elektronische apparaten die thuis liggen aan te melden voor de race. Denk bijvoorbeeld aan een oude mobiele telefoon, waterkoker of ander klein elektrisch apparaat.

Via ewasterace.nl kunnen inwoners hun apparaten aanmelden. Leerlingen maken vervolgens een afspraak om de spullen thuis op te halen. Op die manier wordt het voor inwoners eenvoudig om hun oude elektronica op de juiste manier in te leveren.

De acht deelnemende scholen zijn CBS De Rank in Onstwedde, KC De Driesprong in Vriescheloo, CBS De Wegwijzer in Bellingwolde, OBS Houwingaham in Bad Nieuweschans, CBS Maranatha in Winschoten, CBS De Lichtboei in Oostwold, OBS 75 in Nieuw-Buinen en OBS De Westhoek in 2e Exloërmond.

Waardevolle grondstoffen behouden

Elektronische apparaten bevatten waardevolle grondstoffen die opnieuw gebruikt kunnen worden. Door apparaten apart in te leveren, kunnen deze grondstoffen worden teruggewonnen en wordt voorkomen dat schadelijke stoffen in het milieu terechtkomen.

In Nederland wordt jaarlijks ongeveer 370 miljoen kilo elektronisch afval geproduceerd. Een groot deel daarvan blijft thuis liggen, bijvoorbeeld in laden, kasten of op zolder, of belandt bij het restafval. Tijdens een E-waste Race wordt gemiddeld zo’n 16.000 kilo elektronisch afval ingezameld. Het ingezamelde afval wordt vervolgens op professionele wijze verwerkt en gerecycled.

De E-waste Race wordt georganiseerd door Race Against Waste in samenwerking met Wecycle en de gemeenten Stadskanaal, Westerwolde, Oldambt en Borger-Odoorn. Het project moet kinderen op een praktische manier bewust maken van afval, hergebruik, recycling en het belang van een circulaire economie.

De komende vier weken wordt duidelijk welke school de meeste punten weet te verzamelen. Voor de leerlingen van De Driesprong en de andere deelnemende scholen is de strijd daarmee officieel begonnen.

Foto’s: Jan Glazenburg