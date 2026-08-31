Mevrouw Jeane Groenewoud uit Sellingen in zwembad De Barkhoorn gehuldigd

SELLINGEN – Zwembad De Barkhoorn in Sellingen heeft maandagmorgen de 20.000e bezoekster van het zwemseizoen verwelkomd. Mevrouw Jeane Groenewoud uit Sellingen viel deze bijzondere eer te beurt.
Uit handen van wethouder Wietze Potze van de gemeente Westerwolde ontving Groenewoud een jaarabonnement voor het zwembad en een bloemetje. Daarmee werd de mijlpaal feestelijk gevierd.
Het zwemseizoen van De Barkhoorn loopt inmiddels op zijn einde. Tot en met zaterdag 5 september kunnen bezoekers nog gebruikmaken van het zwembad. In de laatste week gelden aangepaste openingstijden.
Op zaterdag 5 september wordt het zwemseizoen met een speciale verkleedmiddag feestelijk afgesloten. Bezoekers worden uitgenodigd om in hun leukste, gekste of vrolijkste outfit naar het zwembad te komen.
Het zwembad is die zaterdag geopend van 13.00 tot 17.00 uur.
De aangepaste openingstijden voor de laatste week zijn maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 08.00 tot 10.00 uur en van 14.30 tot 19.30 uur. Op woensdag is het zwembad geopend van 08.00 tot 10.00 uur en van 13.00 tot 19.30 uur.
Na zaterdag 5 september sluit De Barkhoorn de deuren voor het seizoen.
Foto’s: Johannes Velthuis