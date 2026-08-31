Mooie springsport tijdens KNHS-wedstrijd bij De Driesporen in Onstwedde

ONSTWEDDE – De buitenbaan van PSV De Driesporen in Onstwedde vormde zondag 30 augustus opnieuw het decor voor een mooie en sportieve KNHS Outdoor Springwedstrijd.
Ruiters en amazones kwamen met hun paarden en pony’s naar Onstwedde om zich met elkaar te meten en vooral te genieten van een dag vol springsport. Onder prima omstandigheden werd er de hele dag fanatiek gestreden in de verschillende rubrieken. De combinatie van ervaren wedstrijdruiters, enthousiaste deelnemers en de mooie paarden en pony’s zorgde voor volop afwisseling in de ring. Van geconcentreerde voorbereidingen voor de start tot spannende momenten bij de hindernissen: er was voor het publiek genoeg te beleven.
De wedstrijd werd verreden op de ruime buitenbaan van De Driesporen. De moderne 43 x 60 meter grote baan met eb- en vloedbodem biedt volop ruimte voor de parcoursen en vormt daarmee een mooie accommodatie voor de outdoorwedstrijden.
Naast de sport was er uiteraard ook ruimte voor gezelligheid. De wedstrijd trok deelnemers, supporters en liefhebbers van de paardensport naar Onstwedde, waardoor het opnieuw een gezellige ontmoetingsplek werd voor de regionale springsport. Voor PSV De Driesporen is de wedstrijd van 30 augustus bovendien onderdeel van een mooie reeks outdoorwedstrijden.
Het outdoorseizoen is nog niet voorbij: op zondag 6 september staat alweer de volgende KNHS Outdoor Springwedstrijd op het programma. De organisatie kijkt dan ook met een positief gevoel terug op deze wedstrijddag en bedankt alle deelnemers, vrijwilligers, officials, supporters en iedereen die heeft bijgedragen aan het mogelijk maken van de wedstrijd.
Tekst en foto’s: Freerk Boskers