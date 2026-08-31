Primeur voor landelijke innovatie bij FC Groningen: pilot voor prikkelgevoelige supporters

GRONINGEN – FC Groningen en Stichting Uit met Autisme onderzoeken tijdens een reguliere thuiswedstrijd hoe supporters met autisme en andere vormen van prikkelgevoeligheid een voetbalwedstrijd beter kunnen voorbereiden en bezoeken. Tijdens de pilot wordt ook een vooraf ontwikkeld draaiboek in de praktijk getest. De pilot maakt deel uit van het provinciale project Prikkelvriendelijk Groningen: van bewezen methode naar lokaal aanbod.

Groningen, 31 augustus 2026 – Een voetbalwedstrijd volledig prikkelarm maken is niet mogelijk. Drukte, muziek, omroepberichten en reacties vanaf de tribunes horen bij de wedstrijdbeleving. Toch hoeft dit niet te betekenen dat mensen die gevoelig zijn voor prikkels bij voorbaat moeten afhaken.

Tijdens een pilot bij FC Groningen wordt daarom niet geprobeerd de wedstrijd zelf prikkelarm te maken. Onderzocht wordt welke randvoorwaarden deelname aan een reguliere voetbalwedstrijd beter mogelijk maken.

De pilot vindt plaats tijdens de thuiswedstrijd tegen PEC Zwolle op vrijdag 18 september 2026 om 20.00 uur. Een groep van maximaal vijf deelnemers doorloopt de volledige bezoekersreis: van de voorbereiding thuis en aankomst bij het stadion tot het verblijf tijdens de wedstrijd en het vertrek na afloop.

De deelnemers zijn lid van het testpanel van Stichting Uit met Autisme of hebben zich aangemeld om daarvan deel uit te maken.

Draaiboek testen in de praktijk

Voorafgaand aan de pilot ontwikkelde Stichting Uit met Autisme een draaiboek voor het bezoek van prikkelgevoelige supporters aan een reguliere sportwedstrijd. Daarin wordt onder meer aandacht besteed aan:

duidelijke en voorspelbare informatie vooraf;

rustig en eerder binnenkomen;

een herkenbare ontvangst;

de route door het stadion;

communicatie door medewerkers;

mogelijkheden om tijdelijk afstand te nemen van de grootste drukte;

het vertrek na de wedstrijd.

Tijdens de pilot wordt onderzocht of het draaiboek in de praktijk werkt. Waar nodig wordt het op basis van de ervaringen van deelnemers en betrokken organisaties bijgestuurd. Het uiteindelijke doel is een zo breed mogelijk toepasbaar basisdraaiboek voor organisaties binnen de betaalde sport.

Daarbij wordt rekening gehouden met de dagelijkse praktijk van sportorganisaties. Beschikbare ruimten, publieksaantallen, veiligheid en het risicoprofiel van een wedstrijd kunnen invloed hebben op wat mogelijk is.

De opzet van de pilot is vooraf besproken met de KNVB. Later dit jaar staat ook een praktijkmoment gepland tijdens de wedstrijd van het Nederlands elftal. De ervaringen uit beide praktijksituaties worden gebruikt om het draaiboek verder te ontwikkelen.

Voor zover Stichting Uit met Autisme heeft kunnen nagaan, is dit de eerste Nederlandse praktijkpilot waarbij tijdens een reguliere wedstrijd in de betaalde sport de volledige bezoekersreis van supporters met autisme en andere vormen van prikkelgevoeligheid systematisch wordt onderzocht.

“De innovatie zit erin dat we de werkelijkheid niet weghalen,” zegt Romano Sandee, directeur en initiatiefnemer van Stichting Uit met Autisme. “Een voetbalwedstrijd blijft een voetbalwedstrijd. We onderzoeken hoe bezoekers zich beter kunnen voorbereiden, waar onzekerheid kan worden verminderd en welke terugvalmogelijkheden nodig zijn wanneer de prikkels toch te veel worden.”

Breder innovatieprogramma in Groningen

De voetbalpilot maakt deel uit van het project Prikkelvriendelijk Groningen: van bewezen methode naar lokaal aanbod, dat mede mogelijk wordt gemaakt door de provincie Groningen.

Binnen dit project voert Stichting Uit met Autisme ongeveer 25 praktijkaudits uit bij Groningse vrijetijdslocaties. Daarnaast worden maximaal tien branchegerichte workshops aangeboden, e-learning ontwikkeld en drie prikkelvriendelijke oefenmomenten georganiseerd.

Daarbij wordt niet alleen gekeken naar geluid, licht en drukte, maar naar de volledige klantreis. Onduidelijkheid over de ingang, wachttijden, het programma of een mogelijke terugtrekplek kan al voldoende zijn om van een bezoek af te zien.

Sandee: “Groningen wordt hiermee een proeftuin voor praktische toegankelijkheid. We combineren ervaringen van bezoekers met audits, scholing en echte praktijktesten. De kennis die we hier ontwikkelen, moet uiteindelijk ook buiten Groningen bruikbaar worden.”

Over Stichting Uit met Autisme

Stichting Uit met Autisme helpt mensen met autisme en andere vormen van prikkelgevoeligheid om vrijetijdsactiviteiten beter voor te bereiden. De stichting publiceert onafhankelijke reviews van inmiddels meer dan 550 locaties in Nederland, België en Duitsland, werkt met een landelijk testpanel en ontwikkelt trainingen en praktische adviezen voor vrijetijdslocaties.

In 2026 won de stichting de Disability Smart Impact Award in de categorie Inclusive Communication, als erkenning voor de manier waarop zij informatie over vrijetijdslocaties toegankelijk en begrijpelijk maakt.

Bron: Romano Sandee