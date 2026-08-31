Provincie koopt 75 hectare grond bij Liefstinghsbroek

VLAGTWEDDE – De provincie Groningen koopt 75 hectare agrarische grond in de omgeving van het Natura 2000-gebied Liefstinghsbroek. De grond was eigendom van een projectontwikkelaar die er eerder een vergunning voor had gekregen om een zonnepark aan te leggen. Dat zonnepark komt er niet.

De aangekochte grond moet worden ingezet als ruilgrond binnen een gebiedsproces rond het Liefstinghsbroek. Met het gebiedsproces wil de provincie verschillende doelen combineren. Zo moet ruimte ontstaan voor nieuwe vergunningverlening in de omgeving van het natuurgebied en moet de stikstofdepositie op het Liefstinghsbroek fors worden teruggebracht.

Een belangrijke stap daarin is de geplande verplaatsing van een veehouderijbedrijf. Wanneer deze verplaatsing in het najaar is afgerond, moet het volgens de provincie weer mogelijk worden om voor een deel van het gebied vergunningen te verlenen.

Daarnaast moet het gebiedsproces bijdragen aan maatregelen voor de natuur. Daarbij gaat het onder meer om het herstellen en beschermen van natuur die afhankelijk is van kwelwater.

De 75 hectare grond lag naast een bestaand zonnepark van ongeveer 120 hectare. Voor het nieuwe zonnepark was al eerder een vergunning verleend. De projectontwikkelaar bleek echter bereid de grond aan de provincie te verkopen. Met de aankoop is de komst van het tweede zonnepark van de baan.

Het Liefstinghsbroek is een bijzonder natuurgebied tussen Vlagtwedde en Jipsinghuizen. Het circa 20 hectare grote gebied werd in 2013 aangewezen als Natura 2000-gebied en maakt deel uit van het Dal van de Ruiten Aa. Het gebied bestaat onder meer uit oud bos en moerasachtige delen en geldt als het oudste bosgebied van Groningen.

De stikstofproblematiek rond het Liefstinghsbroek heeft de afgelopen tijd tot de nodige onrust geleid onder agrariërs in de omgeving. Eerder deze maand blokkeerden boeren uit protest de provinciale weg N976 tussen Vlagtwedde en Jipsinghuizen, nabij het natuurgebied.

De provincie hoopt met de aankoop van de grond en het bredere gebiedsproces stappen te zetten die zowel de natuur als de agrarische sector in het gebied ten goede komen.

Bron: Nieuwe Oogst