Racehistorie herleeft op de TABAC Classic GP Assen

ASSEN – Het TT Circuit Assen stond afgelopen weekend weer in het teken van historische auto- en motorsport met o.a. authentieke Formule 1-wagens, historische Grand Prix-motoren, klassieke bromfietsen en nog veel meer! Zowel in de paddock als op het circuit konden bezoekers de klassiekers bewonderen, tijdens een weekend vol snelheid, nostalgie en onvergetelijke momenten voor jong en oud. Dit jaar vierde de Classic GP het vijfjarig jubileum: het enige klassieke race-evenement voor auto’s en motoren op het ruim honderd jaar oude TT Circuit. Het evenement bracht al vele racelegendes, uitzonderlijke racebolides, iconische GP-machines en gepassioneerde verzamelaars en fans uit heel Europa samen om motorsportgeschiedenis te vieren.

Motorcycle Legends

Een van de absolute hoogtepunten van het TABAC Classic GP-weekend was de demonstratie van de Motorcycle Legends, door Team United Classic Racing (UCR), dat met bijna 200 legendarische racemotoren een van de grootste verzamelingen klassieke motoren naar het TT Circuit bracht. Bewonderaars zagen onder meer de Suzuki XR14 500 waarmee Barry Sheene ooit de Dutch TT won, de altijd geliefde MV Agusta’s maar ook moderne klassiekers zoals een Ducati MotoGP-machine van Dovizioso. Bijzonder was de aanwezigheid van verschillende Nederlandse coureurs van weleer en oud-wereldkampioen Carlos Lavado, die zelf in actie kwam tijdens de demonstraties.

Formule 1 in actie

De Masters Historic zorgde voor spectaculaire momenten, met demonstraties van verschillende authentieke Formule 1-bolides, waaronder de legendarische Hesketh van James Hunt. Onder de coureurs was ook voormalig F1-coureur Martin Donnelly te vinden, wiens veelbelovende carrière in 1990 abrupt eindigde na een angstaanjagende crash op het circuit van Jerez, een moment dat later diende als inspiratiebron voor het personage Sonny Hayes uit de Hollywood-film over de F1. Donnelly kwam in Assen in actie met een Footwork bolide uit 1993.

Races in zon en regen

Wisselende weersomstandigheden maakten het raceweekend extra uitdagend voor de coureurs. De spectaculaire formuleraces van de Interserie ondervonden de meeste hinder met fikse buien. Daarnaast boden de ADAC Graf Berghe von Trips Cup, de Historic Monoposto Racing en de toerwagenklassiekers van SuperSixties Racing en de ETCC Seventies Revival mooie races voor de vele liefhebbers. De TABAC Classic GP bood een rijk overzicht van meer dan honderd jaar racegeschiedenis, mede tot leven gebracht door de Dutch Vintage Sports Car Club die een fraaie demonstratie gaf met vooroorlogse racewagens.

Veel moois te zien op het circuit en in de paddock

Naast het raceprogramma bood de paddock een openluchttentoonstelling vol historische racewagens, GP-motoren en tijdloze klassiekers. Op zaterdag kwamen ook honderden bromfietsen naar Assen. Ze reden op het circuit van Drenthe voor de JMPB BromfieTTs, hét grootste bromfietsevenement van Nederland. Een grote groep bromfietsers beleefde er opnieuw hun ‘brommertijd’ op het beroemde asfalt van het TT Circuit.

Met een gevarieerd programma, indrukwekkende demonstraties en een gedenkwaardige sfeer maakte de TABAC Classic GP Assen tot een weekend dat raceliefhebbers van jong tot oud nog lang zullen koesteren.

Bron: TABAC Classic GP Assen

Foto’s: Gerda Boeijing en TABAC Classic GP Assen